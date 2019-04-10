الدكتور لؤي السقا ينفي ما تروجه وسائل إعلام حول ضمه بحكومة اشتية
رام الله - دنيا الوطن
نفى الدكتور لؤي السقا، خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية، ما أشيع
مؤخراً حول وجود اسمه ضمن الوزراء، الذين اختارهم الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء المكلف للحكومة الجديدة.
نفى الدكتور لؤي السقا، خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية، ما أشيع
مؤخراً حول وجود اسمه ضمن الوزراء، الذين اختارهم الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء المكلف للحكومة الجديدة.
وقال السقا في تصريح صحفي له اليوم: إنه تفاجأ بتهاني وتبريكات الكثير من خلال اتصالاتهم الهاتفية، يؤكدون خلالها أن اسمه ضمن التشكيل الوزاري في حكومة الدكتور اشتية.
وأكد السقا، أنه لم يُبلغ رسمياً من أي جهة مخولة بهذا الموضوع حتى هذه اللحظة، وأنه فهم من بعض المتصلين المهنئين، أنهم قرؤوا اسمه في بعض المواقع الإعلامية المحلية كتسريبات نشرتها تلك المواقع.
ولفت السقا إلى أنه سيظل جندياً لهذا الوطن، يُقدم خبراته أينما طُلب منه ذلك، وأنه عل استعداد لخدمة أبناء شعبنا الصامد في جميع المجالات.
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