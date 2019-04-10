الدكتور لؤي السقا ينفي ما تروجه وسائل إعلام حول ضمه بحكومة اشتية





وأكد السقا، أنه لم يُبلغ رسمياً من أي جهة مخولة بهذا الموضوع حتى هذه اللحظة، وأنه فهم من بعض المتصلين المهنئين، أنهم قرؤوا اسمه في بعض المواقع الإعلامية المحلية كتسريبات نشرتها تلك المواقع.

ولفت السقا إلى أنه سيظل جندياً لهذا الوطن، يُقدم خبراته أينما طُلب منه ذلك، وأنه عل استعداد لخدمة أبناء شعبنا الصامد في جميع المجالات.

وقال السقا في تصريح صحفي له اليوم: إنه تفاجأ بتهاني وتبريكات الكثير من خلال اتصالاتهم الهاتفية، يؤكدون خلالها أن اسمه ضمن التشكيل الوزاري في حكومة الدكتور اشتية.