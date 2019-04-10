إدارة معبر رفح تُصدر تنويهاً مهماً حول عمله اليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة معبر رفح البري، أن العمل عبر المعبر اليوم الأربعاء، سيُخصص فقط لعودة فوج المعتمرين، الذين تعذر وصولهم لغزة أمس الثلاثاء، ولا مغادرة أو وصول للمسافرين العاديين.
وأضافت: "وعليه يتم تأجيل مغادرة مسافري يوم الأربعاء إلى يوم غدٍ الخميس، لنفس الحافلات التي تم الإعلان عنها يوم أمس الثلاثاء، وهي: (المتبقي من الحافلة الخامسة + الحافلات: السادسة والسابعة، والثامنة حتى الرقم 49 من كشف 4/3)".
أعلنت إدارة معبر رفح البري، أن العمل عبر المعبر اليوم الأربعاء، سيُخصص فقط لعودة فوج المعتمرين، الذين تعذر وصولهم لغزة أمس الثلاثاء، ولا مغادرة أو وصول للمسافرين العاديين.
وأضافت: "وعليه يتم تأجيل مغادرة مسافري يوم الأربعاء إلى يوم غدٍ الخميس، لنفس الحافلات التي تم الإعلان عنها يوم أمس الثلاثاء، وهي: (المتبقي من الحافلة الخامسة + الحافلات: السادسة والسابعة، والثامنة حتى الرقم 49 من كشف 4/3)".
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