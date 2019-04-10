إدارة معبر رفح تُصدر تنويهاً مهماً حول عمله اليوم الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة معبر رفح البري، أن العمل عبر المعبر اليوم الأربعاء، سيُخصص فقط لعودة فوج المعتمرين، الذين تعذر وصولهم لغزة أمس الثلاثاء، ولا مغادرة أو وصول للمسافرين العاديين.وأضافت: "وعليه يتم تأجيل مغادرة مسافري يوم الأربعاء إلى يوم غدٍ الخميس، لنفس الحافلات التي تم الإعلان عنها يوم أمس الثلاثاء، وهي: (المتبقي من الحافلة الخامسة + الحافلات: السادسة والسابعة، والثامنة حتى الرقم 49 من كشف 4/3)".