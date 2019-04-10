الأجواء غائمة جزئياً وباردة وانخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 17-9 18-10 23-14 بيت لحم 17-9 18-10 23-14 رام الله والبيرة 16-8 17-9 22-13 طولكرم 21-11 22-12 27-16 نابلس 18-10 19-11 24-15 قلقيلية 21-11 22-12 27-16 جنين 21-10 22-12 27-15 سلفيت 17-9 18-10 23-14 طوباس 21-10 22-12 27-15 روابي 18-10 19-11 24-15 الخليل 16-8 17-9 22-13 غزه 22-12 23-13 26-17 أريحا 25-13 26-14 32-17 خانيونس 22-12 23-13 26-17 الأغوار الشمالية 23-11 24-12 30-15 رفح 23-11 24-12 27-16

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: