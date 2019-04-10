حماس تعلّق على قرار واشنطن اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية





وطالبت من كل الأحرار والغيورين الوقوف سداً منيعاً أمام هذه السياسة والتعبير عن رفضها لهذا التمادي في لعب دور الشرطي الفاسد.





رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة حماس على قرار الولايات المتحدة اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.وعبرت الحركة في بيان لها، عن إدانتها واستنكارها للقرار الأمريكي، مؤكدة أن هذا القرار يبيّن هذه الإدارة تتحرك على وقع المصلحة الصهيونية، ووفقا لأجندتها وتواصل هذا الانحياز الأعمى بكل ما يتعلق بالمنطقة.وأضافت: أن "القرارات الأمريكية بخصوص القدس ثم الجولان واليوم تجاه الحرس الثوري الإيراني تخرج من مشكاة واحدة، وتستهدف عناوين الصمود والتحدي للاحتلال".