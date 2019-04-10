الانتخابات الإسرائيلية: معسكر اليمين يتقدم على اليسار الوسط 65 -55 ونتنياهو سيشكل الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 12) الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء: إنه بعد فرز 97% من مراكز الاقتراع لانتخابات (كنيست)، حصل حزب (الليكود) بزعامة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، على 35 مقعداً، بينما (أزرق أبيض) بزعامة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس على 35 مقعداً أيضاً.
وتابعت: حزب (يهدوت هتوراة) حصل على ثمانية مقاعد، وحزب (شاس) ثمانية مقاعد، وحزب (العمل) ستة مقاعد، و(حداش تعال) أيضاً على ستة مقاعد، واتحاد الأحزاب اليمينية خمسة مقاعد، (يسرائيل بيتنو) حصل على خمسة مقاعد، و(كولانو) حصل على أربعة مقاعد، و(ميرتس) أربعة مقاعد، فيما حصلت القائمة العربية على أربعة مقاعد.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل: إن نتائج فرز الأصوات حتى اللحظة: 26.47% (الليكود) و 26.11% حزب (أزرق أبيض).
و يتم حاليا فرز المظاريف المزدوجة وعددها يزيد عن 250 ألفا. وتشمل هذه المظاريف أصوات جنود جيش الاحتلال والمرضى في المستشفيات والسجناء والعاملين في السلك الدبلوماسي خارج إسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وبحسب هذه النتائج فان معسكر اليمين قد حصل على 66 مقعداً ومعسكر اليسار 54 مقعداً.
قالت (القناة 12) الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء: إنه بعد فرز 97% من مراكز الاقتراع لانتخابات (كنيست)، حصل حزب (الليكود) بزعامة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، على 35 مقعداً، بينما (أزرق أبيض) بزعامة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس على 35 مقعداً أيضاً.
وتابعت: حزب (يهدوت هتوراة) حصل على ثمانية مقاعد، وحزب (شاس) ثمانية مقاعد، وحزب (العمل) ستة مقاعد، و(حداش تعال) أيضاً على ستة مقاعد، واتحاد الأحزاب اليمينية خمسة مقاعد، (يسرائيل بيتنو) حصل على خمسة مقاعد، و(كولانو) حصل على أربعة مقاعد، و(ميرتس) أربعة مقاعد، فيما حصلت القائمة العربية على أربعة مقاعد.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل: إن نتائج فرز الأصوات حتى اللحظة: 26.47% (الليكود) و 26.11% حزب (أزرق أبيض).
و يتم حاليا فرز المظاريف المزدوجة وعددها يزيد عن 250 ألفا. وتشمل هذه المظاريف أصوات جنود جيش الاحتلال والمرضى في المستشفيات والسجناء والعاملين في السلك الدبلوماسي خارج إسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وبحسب هذه النتائج فان معسكر اليمين قد حصل على 66 مقعداً ومعسكر اليسار 54 مقعداً.
وأعلن نتنياهو عن انتصاره في الانتخابات، وقال خلال خطاب القاه في قاعة (هيخل شلومو) بتل أبيب في الساعات الأولى من فجر اليوم، أنه تم تحقيق فوز عريض شاكراً نشطاء الحزب الذين ساهموا في إنجاز خيالي لا يمكن تصوره واستيعابه.
وشهدت الانتخابات الإسرائيلية منافسة كبيرة بين نتنياهو وغانتس، فيما الأعلن الاثنان بشكل مستقل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء فوزهما.
وأضاف: أن شعب إسرائيل وضع ثقته به للمرة الخامسة على التوالي وهذه المرة بشكل أكبر، متسائلاً متى حصلنا على هذا العدد الكثير من المقاعد.
ونوه نتنياهو انه شرع منذ الليلة الماضية في اتصالات مع أحزاب اليمين الشركاء الطبيعيين لـ (الليكود) بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن هذه ستكون حكومة يمين إلا انه سيكون رئيس وزراء لجميع مواطني إسرائيل، وفق تعبيره.
وشهدت الانتخابات الإسرائيلية منافسة كبيرة بين نتنياهو وغانتس، فيما الأعلن الاثنان بشكل مستقل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء فوزهما.
وكان غانتس قال: "نحن المنتصرون في الانتخابات، وسنعمل على إقامة اوسع ائتلاف حكومي ممكن".
وأضاف خلال خطاب له أمام مؤيديه: "سأكون رئيس وزراء لكل الاسرائيليين، وليس فقط أولئك الذين صوتوا لصالحنا، فلا ينبغي لأي حزب ليس من حزبنا ان يشعر بالقلق، سنعرف كيفية التحدث إلى الجميع والتعاون مع الجميع".
وأكد غانتس، أن أكثر من مليون إسرائيل انتخب حزب (أزرق أبيض)، لأنه يريد الوحدة ولا يريد التفرقة.
وشدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، على ضرورة أن يحترم نتنياهو، رأي الناخب، لافتاً إلى أن الحزب الأكبر هو من يجب أن يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف خلال خطاب له أمام مؤيديه: "سأكون رئيس وزراء لكل الاسرائيليين، وليس فقط أولئك الذين صوتوا لصالحنا، فلا ينبغي لأي حزب ليس من حزبنا ان يشعر بالقلق، سنعرف كيفية التحدث إلى الجميع والتعاون مع الجميع".
وأكد غانتس، أن أكثر من مليون إسرائيل انتخب حزب (أزرق أبيض)، لأنه يريد الوحدة ولا يريد التفرقة.
وشدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، على ضرورة أن يحترم نتنياهو، رأي الناخب، لافتاً إلى أن الحزب الأكبر هو من يجب أن يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
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