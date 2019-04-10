الانتخابات الإسرائيلية: معسكر اليمين يتقدم على اليسار الوسط 65 -55 ونتنياهو سيشكل الحكومة





وأضاف: أن شعب إسرائيل وضع ثقته به للمرة الخامسة على التوالي وهذه المرة بشكل أكبر، متسائلاً متى حصلنا على هذا العدد الكثير من المقاعد.





ونوه نتنياهو انه شرع منذ الليلة الماضية في اتصالات مع أحزاب اليمين الشركاء الطبيعيين لـ (الليكود) بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن هذه ستكون حكومة يمين إلا انه سيكون رئيس وزراء لجميع مواطني إسرائيل، وفق تعبيره.

وكان غانتس قال: "نحن المنتصرون في الانتخابات، وسنعمل على إقامة اوسع ائتلاف حكومي ممكن".



وأضاف خلال خطاب له أمام مؤيديه: "سأكون رئيس وزراء لكل الاسرائيليين، وليس فقط أولئك الذين صوتوا لصالحنا، فلا ينبغي لأي حزب ليس من حزبنا ان يشعر بالقلق، سنعرف كيفية التحدث إلى الجميع والتعاون مع الجميع".



وأكد غانتس، أن أكثر من مليون إسرائيل انتخب حزب (أزرق أبيض)، لأنه يريد الوحدة ولا يريد التفرقة.



وشدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، على ضرورة أن يحترم نتنياهو، رأي الناخب، لافتاً إلى أن الحزب الأكبر هو من يجب أن يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.



وأعلن نتنياهو عن انتصاره في الانتخابات، وقال خلال خطاب القاه في قاعة (هيخل شلومو) بتل أبيب في الساعات الأولى من فجر اليوم، أنه تم تحقيق فوز عريض شاكراً نشطاء الحزب الذين ساهموا في إنجاز خيالي لا يمكن تصوره واستيعابه.وشهدت الانتخابات الإسرائيلية منافسة كبيرة بين نتنياهو وغانتس، فيما الأعلن الاثنان بشكل مستقل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء فوزهما.