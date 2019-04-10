فلسطين تشارك بالمؤتمر السنوي الخامس للدول الأعضاء بالمنظمة الدولية لـ (الانتربول)

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين في المؤتمر السنوي الخامس عشر لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول".وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، ان المؤتمر عقد في مدينة ليون- فرنسا، حيث يترأس وفد دولة فلسطين المشارك في الإجتماع العميد الدكتور محمود صلاح الدين مدير المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين".واشار البيان، ان هذا المؤتمر يعقد بشكل سنوي، ويشارك هذا العام أكثر من 115 دولة من جميع انحاء العالم من ضمنها دولة فلسطين.ومن أبرز القضايا المدرجة على جدول الأعمال والتي يتم مناقشتها هذا العام تعزيز وتطوير آليات العمل الشرطي الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وكذلك تطوير عمل المكاتب المركزية الوطنية للدول الأعضاء في منظمة الإنتربول.