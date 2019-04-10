غانتس: نحن المنتصرون في الانتخابات وعلى نتنياهو احترام رأي الناخب





وأضاف خلال خطاب له أمام مؤيديه: "سأكون رئيس وزراء لكل الاسرائيليين، وليس فقط أولئك الذين صوتوا لصالحنا، فلا ينبغي لأي حزب ليس من حزبنا ان يشعر بالقلق، سنعرف كيفية التحدث إلى الجميع والتعاون مع الجميع".



وأكد غانتس، أن أكثر من مليون إسرائيل انتخب حزب (أزرق ابيض)، لأنه يريد الوحدة ولا يريد التفرقة.



وشدد غانتس على ضرورة ان يحترم نتنياهو، رأي الناخب، لافتا إلى أن الحزب الاكبر هو من يجب ان يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

رام الله - دنيا الوطنقال بيني غانتس زعيم حزب (أزرق أبيض): "نحن المنتصرون في الانتخابات، وسنعمل على إقامة اوسع ائتلاف حكومي ممكن".