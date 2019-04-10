غانتس: نحن المنتصرون في الانتخابات وعلى نتنياهو احترام رأي الناخب
رام الله - دنيا الوطن
قال بيني غانتس زعيم حزب (أزرق أبيض): "نحن المنتصرون في الانتخابات، وسنعمل على إقامة اوسع ائتلاف حكومي ممكن".
قال بيني غانتس زعيم حزب (أزرق أبيض): "نحن المنتصرون في الانتخابات، وسنعمل على إقامة اوسع ائتلاف حكومي ممكن".
وأضاف خلال خطاب له أمام مؤيديه: "سأكون رئيس وزراء لكل الاسرائيليين، وليس فقط أولئك الذين صوتوا لصالحنا، فلا ينبغي لأي حزب ليس من حزبنا ان يشعر بالقلق، سنعرف كيفية التحدث إلى الجميع والتعاون مع الجميع".
وأكد غانتس، أن أكثر من مليون إسرائيل انتخب حزب (أزرق ابيض)، لأنه يريد الوحدة ولا يريد التفرقة.
وشدد غانتس على ضرورة ان يحترم نتنياهو، رأي الناخب، لافتا إلى أن الحزب الاكبر هو من يجب ان يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد غانتس، أن أكثر من مليون إسرائيل انتخب حزب (أزرق ابيض)، لأنه يريد الوحدة ولا يريد التفرقة.
وشدد غانتس على ضرورة ان يحترم نتنياهو، رأي الناخب، لافتا إلى أن الحزب الاكبر هو من يجب ان يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
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