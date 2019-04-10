"آه يا حنان" في صندوق الانتخابات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنشهدت عملية فرز الاصوات في الانتخابات الاسرائيلية، موقفاً طريفاً، عندما تفاجأ الناخبون بورقة داخل احد الصناديق مكتوب عليها "آه يا حنان".يذكر أن أغنية "آه يا حنان"، أثارت جدلا واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أغنية مركبة من مقاطع فيديو متعددة لشاب اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي باسم "حمدي المعذبهم".وقد جمع "دي جي" هذه المقاطع في فيديو لتأخذ شكل أغنية تداول كلماتها اللبنانيون والعرب.