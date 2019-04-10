دولي

"آه يا حنان" في صندوق الانتخابات الإسرائيلية

"آه يا حنان" في صندوق الانتخابات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت عملية فرز الاصوات في الانتخابات الاسرائيلية، موقفاً طريفاً، عندما تفاجأ الناخبون بورقة داخل احد الصناديق مكتوب عليها "آه يا حنان".

يذكر أن أغنية "آه يا حنان"، أثارت جدلا واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي  أغنية مركبة من مقاطع فيديو متعددة لشاب اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي باسم "حمدي المعذبهم".

وقد جمع "دي جي" هذه المقاطع في فيديو لتأخذ شكل أغنية تداول كلماتها اللبنانيون والعرب.

أخبار ذات صلة

غانتس: نحن المنتصرون في الانتخابات وعلى نتنياهو احترام رأي الناخب

غانتس: نحن المنتصرون في الانتخابات وعلى نتنياهو احترام رأي الناخب

نتنياهو وغانتس (الخصمان) يعلنان بشكل مستقل عن فوزهما في انتخابات (الكنيست)

نتنياهو وغانتس (الخصمان) يعلنان بشكل مستقل عن فوزهما في انتخابات (الكنيست)

تضارب في النتائج الاولية لانتخابات (الكنيست) الاسرائيلي

تضارب في النتائج الاولية لانتخابات (الكنيست) الاسرائيلي

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً غداً الأربعاء حول الوضع في ليبيا

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً غداً الأربعاء حول الوضع في ليبيا

حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم يسعى لإجراء انتخابات جديدة باسطنبول

حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم يسعى لإجراء انتخابات جديدة باسطنبول

ترامب يُؤكد تقدم مصر بمحاربة الإرهاب.. والسيسي: العلاقات المصرية الأمريكية بأفضل حالاتها

ترامب يُؤكد تقدم مصر بمحاربة الإرهاب.. والسيسي: العلاقات المصرية الأمريكية بأفضل حالاتها

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية.. نسبة التصويت 61.3% حتى الثامنة

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية.. نسبة التصويت 61.3% حتى الثامنة

الانتخابات الإسرائيلية: تصويت ضعيف في الوسط العربي وإغلاق صناديق الاقتراع الساعة الثامنة

الانتخابات الإسرائيلية: تصويت ضعيف في الوسط العربي وإغلاق صناديق الاقتراع الساعة الثامنة

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

السفير دياب اللوح ينعى شهداء الشرطة المصرية خلال تصديهم للهجوم بالشيخ زويد

السفير دياب اللوح ينعى شهداء الشرطة المصرية خلال تصديهم للهجوم بالشيخ زويد

حماس تُعلّق على قرار جنوب إفريقيا بسحب سفيرها من تل أبيب

حماس تُعلّق على قرار جنوب إفريقيا بسحب سفيرها من تل أبيب

أبو بكر: إدارة المعتقلات تُنفذ تعليمات حكومة الاحتلال بالانتقام من الأسرى

أبو بكر: إدارة المعتقلات تُنفذ تعليمات حكومة الاحتلال بالانتقام من الأسرى

شاهد: الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم العثور على أسلحة في سيارتهما

شاهد: الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم العثور على أسلحة في سيارتهما

عشراوي: الانتخابات الإسرائيلية منافسة على انتهاك حقوق الفلسطينيين والقضاء على فرص السلام

عشراوي: الانتخابات الإسرائيلية منافسة على انتهاك حقوق الفلسطينيين والقضاء على فرص السلام

دولة فلسطين تترأس اللقاء التاسع لبرنامج (يوروميد عدالة) برومانيا

دولة فلسطين تترأس اللقاء التاسع لبرنامج (يوروميد عدالة) برومانيا

مستوطنون يقتحمون المنطقتين الشرقية والغربية من بلدة جبع جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون المنطقتين الشرقية والغربية من بلدة جبع جنوب جنين

وزارة التربية توقع اتفاقية استحداث كلية طلال أبو غزالة للابتكار

وزارة التربية توقع اتفاقية استحداث كلية طلال أبو غزالة للابتكار

منوعات

حقيقة وفاة مقدم برنامج &#34;خواطر&#34;

حقيقة وفاة مقدم برنامج "خواطر"

شاهد عيان في قضية الفنانة &#34;زينة&#34; يؤكد ضربها لطفلة

شاهد عيان في قضية الفنانة "زينة" يؤكد ضربها لطفلة

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على &#34;دواعش الفن&#34;

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على "دواعش الفن"

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على &#34;الموتوسيكل&#34;

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على "الموتوسيكل"

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ &#34;مي عزالدين&#34;؟

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ "مي عزالدين"؟

عربي

مقتل ثمانية أشخاص إثر انفجار قنبلة في مدينة الرقة السورية

مقتل ثمانية أشخاص إثر انفجار قنبلة في مدينة الرقة السورية

الحزب الحاكم بالسودان ينظم مظاهرة الخميس والمعارضة تؤكد مقتل 20 شخصاً منذ السبت

الحزب الحاكم بالسودان ينظم مظاهرة الخميس والمعارضة تؤكد مقتل 20 شخصاً منذ السبت

قائد أركان الجيش الجزائري: سنبقى منسجمين مع حق الشعب الشرعي

قائد أركان الجيش الجزائري: سنبقى منسجمين مع حق الشعب الشرعي

(يونيسيف) تعلن مقتل 14 طفلاً الأحد الماضي في اليمن والتحالف ينفي مسؤوليته

(يونيسيف) تعلن مقتل 14 طفلاً الأحد الماضي في اليمن والتحالف ينفي مسؤوليته