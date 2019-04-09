نتنياهو وغانتس (الخصمان) يعلنان بشكل مستقل عن فوزهما في انتخابات (الكنيست)

رام الله - دنيا الوطنأعلن كلا من بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعم حزب (كاحول لافان) عن فوزهما بشكل مستقل، في انتخابات (الكنيست).نتنياهو قال في تغريدة له عبر (تويتر): "فازت الكتلة اليمينية بقيادة الليكود بشكل واضح، أشكر مواطني إسرائيل على ثقتهم، سأبدا في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا الليلة".أما غانتس فقد قال ايضا في تغريدة عبر (تويتر): "فزنا، لقد تكلم شعب اسرائيل، شكرا لآلاف النشطاء وأكثر من مليون ناخب في هذه الانتخابات هناك فائز واضح وخاسر واضح".