دولي

نتنياهو وغانتس (الخصمان) يعلنان بشكل مستقل عن فوزهما في انتخابات (الكنيست)

نتنياهو وغانتس (الخصمان) يعلنان بشكل مستقل عن فوزهما في انتخابات (الكنيست)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن كلا من بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعم حزب (كاحول لافان) عن فوزهما بشكل مستقل، في انتخابات (الكنيست).

نتنياهو قال في تغريدة له عبر (تويتر): "فازت الكتلة اليمينية بقيادة الليكود بشكل واضح، أشكر مواطني إسرائيل على ثقتهم، سأبدا في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا الليلة".

أما غانتس فقد قال ايضا في تغريدة عبر (تويتر): "فزنا، لقد تكلم شعب اسرائيل، شكرا لآلاف النشطاء وأكثر من مليون ناخب في هذه الانتخابات هناك فائز واضح وخاسر واضح".

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً غداً الأربعاء حول الوضع في ليبيا

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً غداً الأربعاء حول الوضع في ليبيا

حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم يسعى لإجراء انتخابات جديدة باسطنبول

حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم يسعى لإجراء انتخابات جديدة باسطنبول

ترامب يُؤكد تقدم مصر بمحاربة الإرهاب.. والسيسي: العلاقات المصرية الأمريكية بأفضل حالاتها

ترامب يُؤكد تقدم مصر بمحاربة الإرهاب.. والسيسي: العلاقات المصرية الأمريكية بأفضل حالاتها

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية.. نسبة التصويت 61.3% حتى الثامنة

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية.. نسبة التصويت 61.3% حتى الثامنة

الانتخابات الإسرائيلية: تصويت ضعيف في الوسط العربي وإغلاق صناديق الاقتراع الساعة الثامنة

الانتخابات الإسرائيلية: تصويت ضعيف في الوسط العربي وإغلاق صناديق الاقتراع الساعة الثامنة

ريفلين: الناخبون الإسرائيليون وحدهم من يختارون رئيس الحكومة المقبل

ريفلين: الناخبون الإسرائيليون وحدهم من يختارون رئيس الحكومة المقبل

ليبرمان عن نتنياهو: مرر 40 مليون دولار لحماس وأضعف الأحزاب اليمينية

ليبرمان عن نتنياهو: مرر 40 مليون دولار لحماس وأضعف الأحزاب اليمينية

نتنياهو أم غانتس.. ما شَكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟

نتنياهو أم غانتس.. ما شَكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

السفير دياب اللوح ينعى شهداء الشرطة المصرية خلال تصديهم للهجوم بالشيخ زويد

السفير دياب اللوح ينعى شهداء الشرطة المصرية خلال تصديهم للهجوم بالشيخ زويد

حماس تُعلّق على قرار جنوب إفريقيا بسحب سفيرها من تل أبيب

حماس تُعلّق على قرار جنوب إفريقيا بسحب سفيرها من تل أبيب

أبو بكر: إدارة المعتقلات تُنفذ تعليمات حكومة الاحتلال بالانتقام من الأسرى

أبو بكر: إدارة المعتقلات تُنفذ تعليمات حكومة الاحتلال بالانتقام من الأسرى

شاهد: الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم العثور على أسلحة في سيارتهما

شاهد: الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم العثور على أسلحة في سيارتهما

عشراوي: الانتخابات الإسرائيلية منافسة على انتهاك حقوق الفلسطينيين والقضاء على فرص السلام

عشراوي: الانتخابات الإسرائيلية منافسة على انتهاك حقوق الفلسطينيين والقضاء على فرص السلام

دولة فلسطين تترأس اللقاء التاسع لبرنامج (يوروميد عدالة) برومانيا

دولة فلسطين تترأس اللقاء التاسع لبرنامج (يوروميد عدالة) برومانيا

مستوطنون يقتحمون المنطقتين الشرقية والغربية من بلدة جبع جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون المنطقتين الشرقية والغربية من بلدة جبع جنوب جنين

وزارة التربية توقع اتفاقية استحداث كلية طلال أبو غزالة للابتكار

وزارة التربية توقع اتفاقية استحداث كلية طلال أبو غزالة للابتكار

منوعات

حقيقة وفاة مقدم برنامج &#34;خواطر&#34;

حقيقة وفاة مقدم برنامج "خواطر"

شاهد عيان في قضية الفنانة &#34;زينة&#34; يؤكد ضربها لطفلة

شاهد عيان في قضية الفنانة "زينة" يؤكد ضربها لطفلة

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على &#34;دواعش الفن&#34;

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على "دواعش الفن"

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على &#34;الموتوسيكل&#34;

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على "الموتوسيكل"

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ &#34;مي عزالدين&#34;؟

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ "مي عزالدين"؟

عربي

مقتل ثمانية أشخاص إثر انفجار قنبلة في مدينة الرقة السورية

مقتل ثمانية أشخاص إثر انفجار قنبلة في مدينة الرقة السورية

الحزب الحاكم بالسودان ينظم مظاهرة الخميس والمعارضة تؤكد مقتل 20 شخصاً منذ السبت

الحزب الحاكم بالسودان ينظم مظاهرة الخميس والمعارضة تؤكد مقتل 20 شخصاً منذ السبت

قائد أركان الجيش الجزائري: سنبقى منسجمين مع حق الشعب الشرعي

قائد أركان الجيش الجزائري: سنبقى منسجمين مع حق الشعب الشرعي

(يونيسيف) تعلن مقتل 14 طفلاً الأحد الماضي في اليمن والتحالف ينفي مسؤوليته

(يونيسيف) تعلن مقتل 14 طفلاً الأحد الماضي في اليمن والتحالف ينفي مسؤوليته