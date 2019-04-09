نتنياهو وغانتس (الخصمان) يعلنان بشكل مستقل عن فوزهما في انتخابات (الكنيست)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن كلا من بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعم حزب (كاحول لافان) عن فوزهما بشكل مستقل، في انتخابات (الكنيست).
نتنياهو قال في تغريدة له عبر (تويتر): "فازت الكتلة اليمينية بقيادة الليكود بشكل واضح، أشكر مواطني إسرائيل على ثقتهم، سأبدا في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا الليلة".
أما غانتس فقد قال ايضا في تغريدة عبر (تويتر): "فزنا، لقد تكلم شعب اسرائيل، شكرا لآلاف النشطاء وأكثر من مليون ناخب في هذه الانتخابات هناك فائز واضح وخاسر واضح".
أعلن كلا من بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعم حزب (كاحول لافان) عن فوزهما بشكل مستقل، في انتخابات (الكنيست).
نتنياهو قال في تغريدة له عبر (تويتر): "فازت الكتلة اليمينية بقيادة الليكود بشكل واضح، أشكر مواطني إسرائيل على ثقتهم، سأبدا في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا الليلة".
أما غانتس فقد قال ايضا في تغريدة عبر (تويتر): "فزنا، لقد تكلم شعب اسرائيل، شكرا لآلاف النشطاء وأكثر من مليون ناخب في هذه الانتخابات هناك فائز واضح وخاسر واضح".
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