مباشر | انتخابات الكنيست: نتائج أولية: تحالف أزرق أبيض 37 مقعد والليكود 36 مقعد

شؤون فلسطينية

تضارب في النتئاج الاولية لانتخابات (الكنيست) الاسرائيلي

تضارب في النتئاج الاولية لانتخابات (الكنيست) الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
شهدت النتائج الاولية لانتخابات الكنيست الاسرائيلي، تضاربا، حول عدد المقاعد التي حصل عليها كافة الاحزاب الاسرائيلية.

القناة 12:

القناة الـ 12 الاسرائيلية أكدت أكد حزب (كاحول لافان) بزعامة بيني غانتس على 37 مقعدا، اما حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو فقد حصل على 36 مقعدا، وحزب العمل 8 مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير 6 مقاعد، (يهدوت هتواره) 7 مقاعد، تحالف أحزاب اليمين 5 مقاعد، (زيهوت) صفر مقاعد، اليمن الجديد صفر مقاعد، (ميرتس) 5 مقاعد، (يسرائيل بيتنا) 5 مقاعد، (كولانو) أربعة مقاعد، (غيشر) صفر مقاعد، تحالف التجمع الموحد 6 مقاعد، (شاس) 6 مقاعد.

وكانت انتخابات الكنيست قد انطلقت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، ولكنها لاقت اقبالا ضئلا من قبل الجمهور الاسرائيلي مقارنة بعام 2015.

 "كان"القناة 12القناة 13
كاحول لافان373736
الليكود363336
العمل867
الجبهة والعربية للتغيير667
يهدوت هتوراه777
تحالف أحزاب اليمين554
زيهوت000
اليمين الجديد004
ميرتس554
يسرائيل بيتينو454
كولانو544
غيشر000
تحالف التجمع والموحدة060
شاس767

أخبار ذات صلة

وزارة التربية تبحث مع المانحين وشركائها الدوليين تعزيز الدعم لقطاع التعليم

وزارة التربية تبحث مع المانحين وشركائها الدوليين تعزيز الدعم لقطاع التعليم

السفير دياب اللوح ينعى شهداء الشرطة المصرية خلال تصديهم للهجوم بالشيخ زويد

السفير دياب اللوح ينعى شهداء الشرطة المصرية خلال تصديهم للهجوم بالشيخ زويد

انضمام 400 أسير للإضراب.. نادي الأسير: جهود مصرية مستمرة لتحقيق مطالبهم الحياتية

انضمام 400 أسير للإضراب.. نادي الأسير: جهود مصرية مستمرة لتحقيق مطالبهم الحياتية

حماس تُعلّق على قرار جنوب إفريقيا بسحب سفيرها من تل أبيب

حماس تُعلّق على قرار جنوب إفريقيا بسحب سفيرها من تل أبيب

أبو ردينة: أتحدى أن تكون هناك دولة عربية محترمة قالت نعم لـ (صفقة القرن)

أبو ردينة: أتحدى أن تكون هناك دولة عربية محترمة قالت نعم لـ (صفقة القرن)

أبو بكر: إدارة المعتقلات تُنفذ تعليمات حكومة الاحتلال بالانتقام من الأسرى

أبو بكر: إدارة المعتقلات تُنفذ تعليمات حكومة الاحتلال بالانتقام من الأسرى

شاهد: الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم العثور على أسلحة في سيارتهما

شاهد: الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم العثور على أسلحة في سيارتهما

عشراوي: الانتخابات الإسرائيلية منافسة على انتهاك حقوق الفلسطينيين والقضاء على فرص السلام

عشراوي: الانتخابات الإسرائيلية منافسة على انتهاك حقوق الفلسطينيين والقضاء على فرص السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

السفير دياب اللوح ينعى شهداء الشرطة المصرية خلال تصديهم للهجوم بالشيخ زويد

السفير دياب اللوح ينعى شهداء الشرطة المصرية خلال تصديهم للهجوم بالشيخ زويد

حماس تُعلّق على قرار جنوب إفريقيا بسحب سفيرها من تل أبيب

حماس تُعلّق على قرار جنوب إفريقيا بسحب سفيرها من تل أبيب

أبو بكر: إدارة المعتقلات تُنفذ تعليمات حكومة الاحتلال بالانتقام من الأسرى

أبو بكر: إدارة المعتقلات تُنفذ تعليمات حكومة الاحتلال بالانتقام من الأسرى

شاهد: الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم العثور على أسلحة في سيارتهما

شاهد: الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم العثور على أسلحة في سيارتهما

عشراوي: الانتخابات الإسرائيلية منافسة على انتهاك حقوق الفلسطينيين والقضاء على فرص السلام

عشراوي: الانتخابات الإسرائيلية منافسة على انتهاك حقوق الفلسطينيين والقضاء على فرص السلام

دولة فلسطين تترأس اللقاء التاسع لبرنامج (يوروميد عدالة) برومانيا

دولة فلسطين تترأس اللقاء التاسع لبرنامج (يوروميد عدالة) برومانيا

مستوطنون يقتحمون المنطقتين الشرقية والغربية من بلدة جبع جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون المنطقتين الشرقية والغربية من بلدة جبع جنوب جنين

وزارة التربية توقع اتفاقية استحداث كلية طلال أبو غزالة للابتكار

وزارة التربية توقع اتفاقية استحداث كلية طلال أبو غزالة للابتكار

منوعات

حقيقة وفاة مقدم برنامج &#34;خواطر&#34;

حقيقة وفاة مقدم برنامج "خواطر"

شاهد عيان في قضية الفنانة &#34;زينة&#34; يؤكد ضربها لطفلة

شاهد عيان في قضية الفنانة "زينة" يؤكد ضربها لطفلة

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على &#34;دواعش الفن&#34;

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على "دواعش الفن"

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على &#34;الموتوسيكل&#34;

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على "الموتوسيكل"

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ &#34;مي عزالدين&#34;؟

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ "مي عزالدين"؟

عربي

مقتل ثمانية أشخاص إثر انفجار قنبلة في مدينة الرقة السورية

مقتل ثمانية أشخاص إثر انفجار قنبلة في مدينة الرقة السورية

الحزب الحاكم بالسودان ينظم مظاهرة الخميس والمعارضة تؤكد مقتل 20 شخصاً منذ السبت

الحزب الحاكم بالسودان ينظم مظاهرة الخميس والمعارضة تؤكد مقتل 20 شخصاً منذ السبت

قائد أركان الجيش الجزائري: سنبقى منسجمين مع حق الشعب الشرعي

قائد أركان الجيش الجزائري: سنبقى منسجمين مع حق الشعب الشرعي

(يونيسيف) تعلن مقتل 14 طفلاً الأحد الماضي في اليمن والتحالف ينفي مسؤوليته

(يونيسيف) تعلن مقتل 14 طفلاً الأحد الماضي في اليمن والتحالف ينفي مسؤوليته