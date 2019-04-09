تضارب في النتئاج الاولية لانتخابات (الكنيست) الاسرائيلي

شهدت النتائج الاولية لانتخابات الكنيست الاسرائيلي، تضاربا، حول عدد المقاعد التي حصل عليها كافة الاحزاب الاسرائيلية.



القناة 12:



القناة الـ 12 الاسرائيلية أكدت أكد حزب (كاحول لافان) بزعامة بيني غانتس على 37 مقعدا، اما حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو فقد حصل على 36 مقعدا، وحزب العمل 8 مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير 6 مقاعد، (يهدوت هتواره) 7 مقاعد، تحالف أحزاب اليمين 5 مقاعد، (زيهوت) صفر مقاعد، اليمن الجديد صفر مقاعد، (ميرتس) 5 مقاعد، (يسرائيل بيتنا) 5 مقاعد، (كولانو) أربعة مقاعد، (غيشر) صفر مقاعد، تحالف التجمع الموحد 6 مقاعد، (شاس) 6 مقاعد.



وكانت انتخابات الكنيست قد انطلقت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، ولكنها لاقت اقبالا ضئلا من قبل الجمهور الاسرائيلي مقارنة بعام 2015.



"كان" القناة 12 القناة 13 كاحول لافان 37 37 36 الليكود 36 33 36 العمل 8 6 7 الجبهة والعربية للتغيير 6 6 7 يهدوت هتوراه 7 7 7 تحالف أحزاب اليمين 5 5 4 زيهوت 0 0 0 اليمين الجديد 0 0 4 ميرتس 5 5 4 يسرائيل بيتينو 4 5 4 كولانو 5 4 4 غيشر 0 0 0 تحالف التجمع والموحدة 0 6 0 شاس 7 6 7 وكانت انتخابات الكنيست قد انطلقت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، ولكنها لاقت اقبالا ضئلا من قبل الجمهور الاسرائيلي مقارنة بعام 2015.

رام الله - دنيا الوطن