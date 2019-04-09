ماذا قال جهاز (الأمن الداخلي) بغزة عن التسلل عبر الحدود



وأكد جهاز (الأمن الداخلي) على أن التسلل وإن كانت حالاته قليلة، إلا أنه خطر يهدد الأمن الفلسطيني، وينتهي بالاعتقال والتجنيد أو الإصابة وفقدان الحياة، كما أن التسلل أحد طرق الوقوع في شرك المخابرات، والتعرض للسقوط الأمني، كما ذكر الجهاز.



وحذر من محاولات التسلل لما في ذلك من مخاطر، مؤكداً على ضرورة متابعة الأهل لأبنائهم، والإبلاغ عن أي نية أو تخطيط للتسلل عبر الحدود.

رام الله - دنيا الوطنتحدّث جهاز (الأمن الداخلي) بغزة، اليوم الثلاثاء، عن التسلل عبر الحدود الشرقية للقطاع، مشدداً على أن "التسلل طريق خسران الذات".وقال عبر حسابه على (فيسبوك): إن التسلل عبر الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة باتجاه أراضينا المحتلة، يحمل مخاطر كبيرة على أمن الفرد وسلامة المجتمع.وتابع: المخابرات الإسرائيلية، تسهل التسلل عبر الحدود لعدة أهداف، أهمها: الحصول على معلومات تضر بالمجتمع الفلسطيني ومقاومته، واستهداف الشباب، والإيقاع بهم في شرك التجنيد والتخابر.وأضاف جهاز (الأمن الداخلي): أن تسهيل التسلل يهدف أيضاً لإجراء مقابلة ضابط المخابرات لأحد المتخابرين معه، بالإضافة إلى هروب أحد العملاء عبر الحدود.