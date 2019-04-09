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شؤون فلسطينية

السفير دياب اللوح ينعى شهداء الشرطة المصرية خلال تصديهم للهجوم بالشيخ زويد

السفير دياب اللوح ينعى شهداء الشرطة المصرية خلال تصديهم للهجوم بالشيخ زويد
رام الله - دنيا الوطن
دان سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الهجوم الذي وقع اليوم الثلاثاء في منطقة الشيخ زويد، والتي استهدف فيها مجموعة من الشرطة المصرية الأبطال، مما أسفر عن استشهاد ضابطين وفردي شرطة، فضلاً عن استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة 26 مواطناً مصرياً.  

وأكدت السفارة في بيان صحفي: "إن القيادة والشعب الفلسطيني يدينون بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت أبطال مصر ومواطنيها الأبرياء، مؤكدين تضامن ووقوف فلسطين ممثلة بقيادتها وشعبها إلى جانب الشقيقة الكبرى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربها ضد الإرهاب، وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري، مؤكدين قدرة مصر  على الانتصار في معركة الأمة ضد "الإرهاب"، ودحر أوكار تلك الجماعات المتطرفة".

وقدّم السفير دياب اللوح باسم الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، خالص العزاء في شهداء مصر الأبرار، الذين ارتقوا خلال تصديهم للعناصر الإرهابية، داعياً الله بالشفاء العاجل لكافة المصابين السلميين الأبرياء، وأن يلهم عَائِلات الشهداء الصبر والسلوان لفراق ذويهم الأبطال، الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر في محاربتهم الإرهاب وجرائمه البشعة مؤكداً شراكة ووقوف فلسطين رئيساً وشعباً إلى جانب مصر، في محاربة الإرهاب والقضاء عليه.

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