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شؤون فلسطينية

انضمام 400 أسير للإضراب.. نادي الأسير: جهود مصرية مستمرة لتحقيق مطالبهم الحياتية

انضمام 400 أسير للإضراب.. نادي الأسير: جهود مصرية مستمرة لتحقيق مطالبهم الحياتية
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
انضم قرابة 400 أسير في معتقلات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، للإضراب المفتوح عن الطعام (إضراب الكرامة 2)، والذي شرع به عشرات الأسرى أمس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صادر عنه، إن عشرات الأسرى التحقوا بالإضراب عن الطعام خلال الساعات الماضية في عدة سجون منها: (النقب الصحراوي)، و(ريمون)، و(نفحة)، و(ايشل)، و(عوفر)، و(جلبوع)، و(مجدو).

وأكد نادي الأسير، أن هناك مفاوضات غير مباشرة تجري داخل المعتقلات، وجهود مصرية ما تزال مستمرة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل تحقيق مطالب الأسرى الحياتية، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان الأسرى، قد أعلنوا مساء أمس الاثنين، عن فشل الحوار والتفاوض مع إدارة معتقلات الاحتلال، بعد رفضها مطالبهم وفرضها شروطاً معقدة على استخدامهم للهواتف العمومية، الأمر الذي واجهوه بالإعلان الفوري عن الشروع بالإضراب، وذلك وفقاً للخطة النضالية التي أقرها الأسرى، والمتمثلة بالبدء بالإضراب على هيئة دفعات، ويلي ذلك دفعات في 11 نيسان/ أبريل، و13 نيسان/ أبريل، وتصل ذروة الإضراب في 17 نيسان/ أبريل، والذي يُصادف يوم الأسير الفلسطيني.

واستعرض نادي الأسير، أبرز مطالب الأسرى في (إضراب الكرامة 2) وهي: إزالة أجهزة التشويش، وتركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات من الأسرى، ورفع العقوبات الجماعية التي فرضتها إدارة المعتقلات على الأسرى منذ عام 2014، إضافة إلى العقوبات التي فرضتها في الآونة الأخيرة، وتحديداً بعد عمليات القمع التي نُفذت بحق الأسرى في معتقلي (النقب الصحراوي)، و(عوفر)، وتوفير الشروط الإنسانية فيما يسمى (بالمعبار) (وهو محطة يمر بها الأسرى عند نقلهم من معتقل لآخر، قد ينتظر فيها الأسير لأيام قبل نقله للمعتقل)، ونقل الأسيرات لقسم آخر تتوفر فيه ظروف إنسانية أفضل، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي، وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وكذلك للمصابين من الأسرى بعد الاعتداءات عليهم، وإنهاء سياسة العزل.

ويعتبر هذا الإضراب هو استمرار لمعارك نضالية خاضها الأسرى منذ نشأة الحركة الوطنية الأسيرة، وكان أبرزها إضرابات نُفذت في معتقل (عسقلان) خلال أعوام السبعينيات واستشهد فيها الأسير عبد القادر أبو الفحم، وإضراب معتقل (نفحة) عام 1980 وفيه ارتقى الأسيران (راسم حلاوة، وعلي الجعفري) شهداء، والتحق بهم الأسير (اسحق مراغة) بعد سنوات نتيجة تعرضه للتغذية القسرّية، وفي عام 1992 نفّذ الأسرى إضراب بركان أيلول، وفيه شاركت الحركة الأسيرة بكافة أطيافها، واُستشهد خلاله الأسير (حسين عبيدات)، ولاحقاً نُفذت العشرات من الإضرابات، وبعد عام 2000 خاض الأسرى عدة إضرابات، وذلك في أعوام 2001، و2004، و2012، و2014، و2017 وهو الإضراب الذي سبق الإضراب الحالي، واستمر لمدة (42) يوماً.

يُشار إلى أن أعداد الأسرى في معتقلات الاحتلال قرابة (5700) منهم (46) أسيرة، و(250) طفلاً، موزعين على (23) سجناً.

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