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شؤون فلسطينية

حماس تُعلّق على قرار جنوب إفريقيا بسحب سفيرها من تل أبيب

حماس تُعلّق على قرار جنوب إفريقيا بسحب سفيرها من تل أبيب
حركة حماس - شعار
رام الله - دنيا الوطن
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، على المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة خارجية دولة جنوب أفريقيا، والتي أعلنت فيه عن خفض مستوى العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وسحب سفير دولة جنوب أفريقيا من تل أبيب، وتحويل السفارة إلى مكتب ارتباط فقط.

وعبرت الحركة في بيان لها، عن شكرها وامتنانها العظيم لدولة جنوب أفريقيا على هذه الخطوة المتقدمة؛ والتي سيكون لها بالغ الأثر في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن سياساته وإجراءاته العدوانية والعنصرية، والتسليم لمطالب شعبنا في الحرية والاستقلال.

وأضافت حماس: "نتطلع إلى مزيد من الخطوات في هذا الاتجاه لتصل إلى المقاطعة الكاملة مع الكيان العنصري".

وقالت: إن هذه الخطوة تحمل الكثير من المعاني السياسية، سواء على المستوى الرمزي، لما تشكله دولة جنوب أفريقيا وشعبها كأيقونة في مقاومة نظام الفصل العنصري سابقاً، والذي يتقاطع بشكل كبير مع الاحتلال العنصري الفاشي في فلسطين، أو على المستوى السياسي الذي يعني عزلة الاحتلال ونبذه من الدول والشعوب التي تؤمن بقيم الحرية والعدالة.

وطالبت الحركة، الدول حول العالم، باتخاذ خطوات مشابهة لمقاطعة هذا الاحتلال وعزله، إلى أن يحقق شعبنا حلمه بالحرية والاستقلال.

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