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شؤون فلسطينية

أبو بكر: إدارة المعتقلات تُنفذ تعليمات حكومة الاحتلال بالانتقام من الأسرى

أبو بكر: إدارة المعتقلات تُنفذ تعليمات حكومة الاحتلال بالانتقام من الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، الهجمة التي تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى، والتي تأتي وفقاً لأوامر وتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة وأجهزتها العسكرية، لفرض واقع جديد في السجون، يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة وتعقيداً.

وأوضح أبو بكر، أن شروع قادة الفصائل والأحزاب بالإضراب المفتوح عن الطعام مساء أمس، بعد فشل الحوار مع إدارة واستخبارات السجون، يؤجج الوضع، وقد تحمل الساعات القادمة تصعيداً حقيقياً في الإضراب، في حال استمر تعنت حكومة الاحتلال في عدم التجاوب مع مطالب الأسرى الحياتية.

وحمل أبو بكر نتنياهو وكل عناصر التطرف من وزراء وعسكريين إسرائيليين المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وأن المساس بهم سيؤدي إلى إشعال الشارع قبل المعتقلات، لأن الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه فريسة لمزاجية الاحتلال وأدواته، وأن يُحولوا إلى مادة تنافسية في انتخابات (كنيست).

ولفت أبو بكر، إلى أن هناك تحركات وجهود مصرية تبذل منذ أمس، من أجل الضغط على المستوى السياسي الإسرائيلي، وإدارة سجون الاحتلال، والعودة للحوار مع ممثلي الحركة الأسيرة والاستجابة للمطالب الحياتية والمعيشية للمعتقلين.

وطالب كل المؤسسات والجهات المحلية والدولية ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق مطالب أسرانا، والضغط على حكومة الاحتلال للتجاوب معهم، كونه السبب الوحيد لتراجع الحركة الأسيرة عن تصعيدها، وخوض الإضراب المفتوح عن الطعام.

تصريحات اللواء أبو بكر، جاءت عقب زيارته لعدد من الأسرى المحررين في محافظتي طولكرم ونابلس، وهم: عبد الرحمن فوذة، وياسين كركري، ورامي عيسى، الذين أمضوا (18 عاماً)، وهادي الهمشري أمضى (16 عاماً)، كما زار الأسير المحرر المريض أشرف أبو الهدى، الذي يرقد في مستشفى رفيديا.





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