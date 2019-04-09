وصل لمقر رئاسة الجمهورية: بن صالح يتولى مهامه رسمياً رئيساً للجزائر

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء: إن عبد القادر بن صالح، يتولى الآن مهامه رسمياً، رئيساً للدولة، ووصل إلى مقر رئاسة الجمهورية.وأعلن البرلمان الجزائري اليوم رسمياً، شغور منصب الرئيس، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وبذلك يتسلم رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح، مهام المنصب لمدة 90 يوماً، وذلك طبقاً للدستور.