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دولي

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً غداً الأربعاء حول الوضع في ليبيا

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً غداً الأربعاء حول الوضع في ليبيا
مجلس الأمن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيعقد اجتماعاً طارئاً غداً الأربعاء حول الوضع في ليبيا.

وكان غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يوم الثلاثاء، إنه سيعمل على عقد مؤتمر وطني كان من المقرر أن يبدأ يوم الأحد وإنه سيفعل ذلك عندما تتوافر الظروف اللازمة لنجاحه.

وكانت الأمم المتحدة تعتزم عقد مؤتمر في بلدة غدامس بجنوب غرب ليبيا خلال الفترة من 14 إلى 16 نيسان/إبريل لبحث إجراء انتخابات كمخرج من الصراع الذي تشهده البلاد منذ ثماني سنوات.

وعلى الرغم من أن بيان سلامة لم يقل صراحة إن المؤتمر تأجل فمن غير المرجح على ما يبدو عقده في موعده في ضوء المعركة الجارية بشأن طرابلس، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وقال سلامة في البيان: "سأعمل بكل ما أوتيت من قوة على عقد الملتقى الوطني الليبي وبأسرع وقت ممكن".

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