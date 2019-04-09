حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم يسعى لإجراء انتخابات جديدة باسطنبول

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حزب (العدالة والتنمية) الحاكم في تركيا: إن الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، سيطالب بإجراء انتخابات جديدة في اسطنبول.يأتي ذلك بعد الاقتراع الذي أجري قبل تسعة أيام، وذلك على أساس أن المخالفات التي شابت التصويت أثرت بشكل مباشر على النتيجة.وأضاف علي إحسان يافوز في مؤتمر صحفي بأنقرة: "سنقدم طعنا استثنائيا اليوم. سنقول إنه وقعت أحداث أثرت بصورة مباشرة على نتيجة الانتخابات وإننا نطالب بإجراء اقتراع جديد في اسطنبول"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).وقال عضو باللجنة العليا للانتخابات في تركيا يوم الثلاثاء: إن اللجنة رفضت طلبا من الحزب الحاكم لإعادة فرز جميع الأصوات في 31 دائرة من دوائر اسطنبول البالغ عددها 39 لكن الحزب تعهد بالطعن على القرار.