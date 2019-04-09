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دولي

ترامب يؤكد تقدم مصر بمحاربة الإرهاب.. والسيسي: العلاقات المصرية الأمريكية في أفضل حالاتها

ترامب يؤكد تقدم مصر بمحاربة الإرهاب.. والسيسي: العلاقات المصرية الأمريكية في أفضل حالاتها
الرئيس الأمريكي ونظيره المصري في البيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب: إن تقدماً كبيراً تحقق مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) الفضائية.

وأشاد ترمب بـ "العمل العظيم" الذي يقوم به السيسي، فيما قال الرئيس المصري: إن العلاقات المصرية الأمريكية في أفضل حالاتها و"نشكر ترمب على دعمه لنا".

يتبع..

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