ترامب يؤكد تقدم مصر بمحاربة الإرهاب.. والسيسي: العلاقات المصرية الأمريكية في أفضل حالاتها

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب: إن تقدماً كبيراً تحقق مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.جاء ذلك خلال لقائه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) الفضائية.وأشاد ترمب بـ "العمل العظيم" الذي يقوم به السيسي، فيما قال الرئيس المصري: إن العلاقات المصرية الأمريكية في أفضل حالاتها و"نشكر ترمب على دعمه لنا".يتبع..