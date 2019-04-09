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شؤون فلسطينية

عشراوي: الانتخابات الإسرائيلية منافسة على انتهاك حقوق الفلسطينيين والقضاء على فرص السلام

عشراوي: الانتخابات الإسرائيلية منافسة على انتهاك حقوق الفلسطينيين والقضاء على فرص السلام
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، ممثل ايرلندا لدى دولة فلسطين السيد جوناثان كونلون، حيث جرى بحث آخر المستجدات السياسية والواقع على الأرض والتطورات العالمية والإقليمية وتأثيرها على القضية الفلسطينية.

وعبرت عشراوي بداية اللقاء، الذي عقد ​في مقر المنظمة برام الله، عن تقديرها العميق  للدعم الايرلندي المتواصل لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ومساندتها للشعب الفلسطيني في العديد من المجالات.

وقالت:" نقدر التزام أيرلندا الراسخ بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية وحقوق المظلومين، بما في ذلك حق شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير ونحثها على الاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل". 

كما ثمنت تصويت مجلس الشيوخ الايرلندي على مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في مرحلته الخامسة والنهائية وطالبت الحكومة الايرلندية بالعمل على تبني هذا التوجه.

وجرى أيضا مناقشة ممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعملها الحثيث للقضاء على احتمالات السلام وآخرها تصريحات نتنياهو بضم مستوطنات الضفة الغربية.

وأضافت:" إن هذه السياسة يتم تنفيذها منذ فترة والآن أخذت بالظهور الى الملأ على ضوء الدعم الأمريكي المطلق لليمين الإسرائيلي المتطرف، وهنا نحن نحذر من تنفيذ هذا المخطط وندعو المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى التدخل بشكل جدي لمواجهة التحركات الأمريكية - الإسرائيلية الهادفة إلى جر المنطقة والعالم إلى مزيد من الفوضى والعنف".

كما ودعت عشراوي في هذا الصدد ايرلندا للعمل مع مجموعة من الدول المعنية بتبني مبادرات سياسية لمواجهة العدوان الإسرائيلي والخطوات الأمريكية الأحادية وما يمكن أن يصدر عنها وخاصة ما يسمى بـ"خطة السلام الأمريكية".

وتم أيضا خلال اللقاء التطرق للانتخابات الإسرائيلية حيث أكدت عشراوي على أن المنافسة فيها هي بين القوى المعادية للسلام مع بروز الوجه المتطرف والعنصري بشكل علني وواضح لدى الأحزاب الكبيرة.

وبحثت عشراوي مع الضيف الواقع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك الدور المنوط بالحكومة الفلسطينية المرتقبة وأهمية إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة المخططات والصفقات المشبوه التي تستهدف قضية فلسطيني العادلة.

وفي نهاية اللقاء، جرى التأكيد على العلاقات الفلسطينية- الايرلندية العميقة والتاريخية وأهمية تعزيز اطر التعاون والتنسيق في جميع القطاعات.

وفي وقت لاحق من اليوم استقبلت عشراوي د.هانز-جيرت بوترينج المستشار في مؤسسة كونراد أديناور-شتيفتونج رئيس البرلمان الأوروبي سابقا، يرافقه مدير المؤسسة في رام الله السيد مارك فرينجس ومديرها في القدس اليكس بارك، حيث جرى التأكيد على  الدور الذي تلعبه ألمانيا باعتبارها جزءا فاعلا ومؤثرا في الاتحاد الأوروبي وأهمية أن تعمل مع شركائها الدوليين بشكل متواصل على إنقاذ احتمالات السلام ومواجهة القيادة الإسرائيلية المتطرفة وتحديها المتعمد للمجتمع الدولي ولجم انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني وحياته ومقدراته. 

وقالت عشراوي في هذا السياق:" إن الخطاب حول حل الدولتين لم يتخطَ المستوى اللفظي وجرى التقاعس عن التدخل الفعلي للجم دولة الاحتلال التي تواصل عدوانها على شعبنا وإصرارها بالعمل خارج إطار القانون".

من جهة أخرى تم التطرق خلال اللقاء للانتخابات الإسرائيلية حيث أكدت عشراوي في هذا السياق على أن هذه الانتخابات هي منافسة حول من يمكن أن يقمع الشعب الفلسطيني أكثر ويسرق المزيد من أراضيه ويقيم عليها المستوطنات ويتعهد بضم القدس وبالتالي من يقضي بشكل اكبر على فرص السلام بالكامل.

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