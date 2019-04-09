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مقتل ثمانية أشخاص إثر انفجار قنبلة في مدينة الرقة السورية

مقتل ثمانية أشخاص إثر انفجار قنبلة في مدينة الرقة السورية
انفحارات في مدينة الرقة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قتل ثمانية أشخاص يوم الثلاثاء بينهم أربعة أفراد من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، إثر انفجار قنبلة  في مدينة الرقة السورية.

وقال مصدر أمني في شمال سوريا: إن الانفجار تسبب أيضا في مقتل أربعة مدنيين وإصابة ثلاثة من قوة الأمن الداخلي التي يقودها الأكراد والمعروفة باسم الأسايش.

وقال شهود إن أشخاصا بينهم أفراد من قوات سوريا الديمقراطية تجمعوا في الموقع بعد انفجار أول، أعقبه انفجار أشد تسبب في سقوط القتلى والجرحى، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وقال شاهد مصاب نقل إلى المستشفى: "سمعت صوت انفجار قوي وأناسا يجرون ورأيت... أشلاء بشرية".

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