دولة فلسطين تترأس اللقاء التاسع لبرنامج يوروميد عدالة برومانيا



ويتمثّل الهدف الإجمالي لبرنامج كرايمكس بتعزيز التعاون الدولي بطرق استراتيجية وعلمية بالمسائل الجنائية ، حيث ترأس وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي أبو سعدى محاور اللقاء التاسع والتي اختصت بمناقشة مخرجات أنشطة كرايمكس السابقة، واستخلاص التوصيات، بالإضافة إلى قياس تاثير البرنامج بشكل عام على الدول الاورومتوسطية الثمانية المشاركة فيه.





رام الله - دنيا الوطنترأس وفد دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، اللقاء التاسع لبرنامج يوروميد عدالة بجمهورية رومانيا، وتشكل الوفد الفلسطيني من مجلس القضاء الأعلى ممثلا بالقاضي عياد العجلوني، والنيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ فادي أبو سعدى ووزارة العدل ممثلة بالاستاذ يوسف عبد الصمد.