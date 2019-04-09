مستوطنون يقتحمون المنطقة الشرقية والغربية من بلدة جبع جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المنطقة الشرقية والغربية من بلدة جبع جنوب جنين، شمال الضفة الغربية.وأفاد شهود عيان، أن ستة مستوطنين مسلحين اقتحموا مناطق جبلية شرق وغرب البلدة في منطقة المربعة والمحجر في خطوات استفزازية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشاروا إلى أن المستوطنين برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي تواجدوا في المنطقة الجبلية شرق وغرب البلدة، وقاموا بأعمال استفزازية لمحاولة طرد المواطنين من أراضيهم.