التربية توقع اتفاقية استحداث كلية طلال أبو غزالة للابتكار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الثلاثاء، عن استحداث "كلية طلال أبو غزالة للإبداع والابتكار" في فلسطين؛ حيث تم التوقيع على اتفاقية إنشاء الكلية، في العاصمة الأردنية عمان اليوم.ووقّع الاتفاقية كل من رئيس جامعة فلسطين التقنية – خضوري نور أبو الرب، والمدير التنفيذي لمجموعة طلال أبو غزاله العالمية في فلسطين جمال ملحم، إذ ستستضيف "خضوري" الكلية وستوفر لها مقرًا مميزاً بشكل مجاني.وفي السياق، أكد الوزير صبري صيدم أن إنشاء هذه الكلية هو إنجاز وطني بامتياز، فهي ستحفز الطلبة على الإبداع والابتكار والتميز.ولفت إلى أن ما يميز هذه الكلية ألا تسمح للطالب بالتخرج إلا إذا ابتكر؛ ويتم تسجيل هذا الابتكار وحمايته ومساعدة الطلبة في تحويل اختراعاتهم إلى شركات ومنتجات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.وقدّم صيدم الشكر الجزيل لأبو غزالة على هذه المنحة المميزة لفلسطين وطلبتها، والتي تهدف إلى إبراز جوانب الإبداع والابتكار والتميز لدى طلبة وشباب فلسطين وتحفيز تمايزهم على المستويات الإقليمية والدولية، "ليضيفوا القيمة المنافسة للمهن ولسبل المعيشة التي تواكب العالم المعرفي".وأكد أن هذه الكلية ستخضع للشروط والمعايير المعتمدة لدى وزارة التربية، من حيث البرامج وتراخيصها اللازمة، مشددًا على توجهات الوزارة الداعمة لمؤسسات التعليم العالي النوعية التي تقدم برامج مميزة للطلبة الفلسطينيين، وتتواءم مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.بدوره، أوضح أبو غزالة أن هذه الكلية ستركز على استقطاب الطلبة المبدعين والمتميزين، وأن يكون الطلبة الذين يودون الالتحاق بها لديهم قناعة أنهم لن يتخرجوا إلا إذا أنجزوا اختراعات وابتكارات.وذكر أنه سيجري تحفيزهم ومكافأتهم من خلال إعادة الرسوم الدراسية التي دفعوها، ويتم تولي الاختراعات وتسجيلها وحمايتها ومساعدة الطلبة المخترعين في تحويل اختراعاتهم إلى منتجات تجارية.وقال أبو غزالة: "أفخر أن يتاح لي هذا الإنجاز الذي اعتبره تكريماً لي وفرصة لتأدية واجبي اتجاه وطني فلسطين وأبنائها المبدعين، وأنا أعلم بحكم موقعي وما لدي من معلومات مدى القدرات الإبداعية التي يمتلكها الشعب الفلسطيني خاصة الشباب؛ بما يؤهلهم للتفوق على المستوى العالمي بما يرفع رأس فلسطين عالياً ويحقق لها الحرية".وأضاف: "إن انتصارنا هو انتصار حضاري وتفوق يرد على كل من يريد أن يطعن بقدرات أبناء هذا الشعب العظيم، لأننا فعلاً أمة عظيمة".