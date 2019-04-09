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الحزب الحاكم بالسودان ينظم مظاهرة الخميس والمعارضة تؤكد مقتل 20 شخصاً منذ السبت

الحزب الحاكم بالسودان ينظم مظاهرة الخميس والمعارضة تؤكد مقتل 20 شخصاً منذ السبت
الرئيس السوداني عمر حسن البشير
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الحزب الحاكم في السودان، عن تنظيم مظاهرة وسط الخرطوم الخميس المقبل، وفق ما أفادت قناة (الغد) الإخبارية.

من جهته، قال الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي وهو حزب المعارضة الرئيسي بالسودان يوم الثلاثاء: إن نحو 20 شخصاً قتلوا وأصيب العشرات في هجمات نفذت فجر كل يوم منذ السبت الماضي على يد "مسلحين ملثمين" على اعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم.

ودعا المهدي أيضا إلى "تسليم السلطة لقيادة عسكرية مختارة مؤهلة للتفاوض مع ممثلي الشعب لبناء النظام الجديد المؤهل لتحقيق السلام والديمقراطية".

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