الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن ويوعز لوزير الصحة بتحويل طفله للعلاج

رام الله - دنيا الوطناستجاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لمناشدة والد الطفل قيس نزال (16 عاما)، من جنين، وأوعز لوزير الصحة جواد عواد بتحويله استثنائيا للعلاج في إحدى المستشفيات داخل أراضي الـ48.وقال الوزير عواد في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تلقى تعليمات من الرئيس لتحويل الطفل نزال لتلقي العلاج، مؤكدا أن العمل جار على ذلك.وأوضح أن الطفل نزال، الذي يتلقى العلاج حاليا في مستشفى المقاصد، يعاني من مرض خطير في الدماغ، وحالته الصحية صعبة للغاية، وهو بحاجة ماسة لإنقاذ حياته.