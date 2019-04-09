قائد أركان الجيش الجزائري: سنبقى منسجمين مع حق الشعب الشرعي

رام الله - دنيا الوطنقال قائد أركان الجيش الجزائري، قايد صالح: إن الجيش سيبقى منسجما مع حق الشعب الشرعي، مشدداً على أنه سيضمن اطمئنان الشعب على حاضره ومستقبله.وقال في كلمة له اليوم نقلتها وسائل إعلام عربية: إن الجيش الجزائري سيعمل لضمان تحقيق السلام للشعب.وأعلن البرلمان الجزائري اليوم رسمياً، شغور منصب الرئيس، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وبذلك يتسلم رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح، مهام المنصب لمدة 90 يوماً، وذلك طبقاً للدستور.