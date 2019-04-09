الشبيبة تفوز بانتخابات مجلس طلاب جامعة القدس والديمقراطية تتفوق على الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
أسفرت نتائج انتخابات مجلس الطلبة في جامعة القدس أبو ديس، عن فوز حركة الشبيبة الطلابية التابعة لحركة فتح، بعد حصولها على 32 مقعداً.
أسفرت نتائج انتخابات مجلس الطلبة في جامعة القدس أبو ديس، عن فوز حركة الشبيبة الطلابية التابعة لحركة فتح، بعد حصولها على 32 مقعداً.
وفي باقي النتائج حصلت الجبهة الديمقراطية على 11 مقعداً وستة مقاعد للجبهة الشعبية، ومقعد للمبادرة الوطنية، ومقعد لتحالف العودة، في حين انسحبت الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس من المنافسة، وفق ما نقلت مصادر محلية.
وكانت الشبيبة حققت فوزاً كبيراً في انتخابات مجلس طلاب جامعة الخليل الأسبوع الماضي.
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