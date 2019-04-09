هل رفضت فتح تولي الحسيني وزارة شؤون القدس بالحكومة المقبلة؟

نفى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رائد اللوزي، الأنباء التي يجري تداولها حول رفض حركته لتولي الوزير عدنان الحسيني، وزارة شؤون القدس بالحكومة المقبلة.





وقال اللوزي، لـ "دنيا الوطن"، إن فتح لم ترفض تولي الحسيني لهذا المنصب، مشيراً إلى أن ما يجري تداوله عار عن الصحة وغير دقيق.







وأضاف اللوزي: "الحسيني أحد المرشحين لتولي وزارة الشؤون القدس وهناك مرشحين آخرين، والأمر منوط برئيس الوزراء المُكلف الدكتور محمد اشتية".





يذكر أن وسائل إعلامية قالت إن حركة فتح ترفض تولي عدنان الحسيني لوزارة شؤون القدس في الحكومة المقبلة التي يترأسها الدكتور اشتية.

خاص دنيا الوطن