مصرع طفل دهسا غرب مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل (13 عاما) مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما دهسه من قبل (جرافة) غرب مدينة غزة.واكد المقدم فهد حرب مفتش حواد المرور في قطاع غزة، لـ"دنيا الوطن"، أن الطفل محمد علي شاهين (13 عاما) وصل إلى مجمع الشفاء جثة هامدة، بعد ان صعد الاطار الايمن للجرافة على جسده في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.