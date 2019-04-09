إصابة ثمانية مواطنين في حادث سير ذاتي غرب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين في حادث سير ذاتي على طريق سوبا، الواصل بين بلدتي دورا وإذنا غرب الخليل.وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن طواقمه أجلت ثمانية مصابين نتيجة حادث سير ذاتي على طريق سوبا بين بلدتي دورا وإذنا بمحافظة الخليل، وسلمتهم لمركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر لنقلهم إلى المستشفى.