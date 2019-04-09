نتنياهو يحذر من حكومة يسارية..نسبة التصويت بانتخابات (كنيست) بلغت 42.8% حتى الرابعة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (الليكود)، بنيامين نتنياهو، موجهاً حديثه للناخبين الإسرائيليين: إذا لم تصوتوا، سيكون يائير لابيد رئيسًا للوزراء وسيشكل حكومة يسارية مع (ميرتس) و(العمل) والأحزاب العربية.





وأضاف عبر (تويتر): "يجب علينا سد الفجوة، أخرجوا للتصويت (ليكود) كبير فقط سيوقف حكومة يسارية".





وأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن نسبة التصويت في انتخابات (كنيست)، بلغت 42.8% حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء، فيما أكد موقع قناة (ريشت كان) الاسرائيلية، أن ذلك هذه النسبة شهدت انخفاضا بنسبة 2.6% مقارنة في انتخابات 2015.





يشار إلى ان صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست، فتُحت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، وستغلق الساعة الثامنة مساءً حيث أدلى كل من رؤوفين ريفيلين الرئيس الاسرائيلي، وبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، بصوتهما في الانتخابات.



رام الله - دنيا الوطن