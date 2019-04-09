القسام للاحتلال: معاملتنا لأسراك لدينا لن تكون كـ"شاليط"

أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، أن قيادة الكتائب أعطت توجيها لوحدة الظل بالضغط على أسرى الاحتلال، وذلك من باب المعاملة بالمثل، وانتصارا للأسرى الفلسطينيين.





وقال ابو عبيدة في تصريح له: "المعاملة التي تلقاها الجندي شاليط سابقا لدى المقاومة، والتي يعلمها العدو جيدا، لن تتكرر مع اسراه لديها، وذلك امام استمراره في التنكيل بالأسرى وذويهم.





ووجه أبو عبيدة، التحية للاسرى في "معركة الكرامة 2"، قائلا: "نقول لهم بأنهم نحمل همكم فعلا لا قولا ونضع قضيتكم فوق كل اعتبار".





رام الله - دنيا الوطن