(يديعوت): صنادي الاقتراع ستُغلق عند الساعة الثامنة مساءً وإعلان النتائج غداً الاربعاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، النقاب عن موعد إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية والتي بدأت الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء.ووفقاً للصحيفة، ففي تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم ستغلق صناديق الاقتراع في التجمعات التي فيها عدد السكان أقل من 350 نسمة، فيما سيتم إغلاق كافة الصناديق في باقي المناطق في تمام الساعة العاشرة.يشار إلى أنه تم فتح صناديق الاقتراع في معظم التجمعات والمدن الاسرائيلية الساعة السابعة صباحا، فيما ستغلق صناديق الاقتراع الساعة الثامنة في التجمعات التي فيها عدد السكان أقل من 350 نسمة.وقالت يديعوت: "يوم غد الأربعاء ستعلن النتائج من صناديق الاقتراع العادية والتي تشكل 90-95% من عدد صناديق الاقتراع، فيما سيكون يومي الخميس والجمعة إعلان النتائج من كل صناديق الاقتراع.وبينت أن النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية ستسلم لرئيس الدولة في السابع عشر من الشهر الجاري بما فيها توزيع المقاعد.