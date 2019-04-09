ريفلين: الناخبون الإسرائيليون وحدهم من يختارون رئيس الحكومة المقبل

رام الله - دنيا الوطنأدلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين صباح اليوم الثلاثاء بصوته في مدرسة ييف نوف في حي بيت هكيرم بالقدس في الانتخابات الإسرائيلية الحادية والعشرين.وحسب القناة السابعة الاسرائيلية، أعرب ريفلين عن أمله في أن يتمكن في المرة المقبلة من التصويت مع زوجته، نيشاما، التي دخلت المستشفى في وضع صعب.وقال: "لقد صوتنا معًا لمدة خمسين عامًا، وآمل أن نفعل ذلك في العام المقبل هنا، في مكان إقامتنا الدائم".وأضاف: "لن يحدد الرئيس ولا قادة الأحزاب من سيكون رئيس الوزراء وما هي الحكومة المقبلة"وتابع في نداء للناخبين الإسرائيليين: "إنكم وحدكم من تحددون من سيكون رئيسا للوزراء".