شاهد: مشاهد تمثيلية لقادة الفصائل بغزة تجسيدا لاضراب الاسرى عن الطعام





رام الله - دنيا الوطننظم قادة الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مشاهد تمثيلية، في مدينة غزة، تجسيدا لإضراب الاسرى عن الطعام في سجون الاحتلال.يشار إلى أن الاسرى الفلسطينيين، قد بدأوا معركة الكرامة 2 بالاضراب المفتوح عن الطعام في كافة سجون الاحتلال، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الحركة الاسيرة وادارة سجون الاحتلال، في تلبية مطالب الاسرى.