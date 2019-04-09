شاهد: مشاهد تمثيلية لقادة الفصائل بغزة تجسيدا لاضراب الاسرى عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
نظم قادة الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مشاهد تمثيلية، في مدينة غزة، تجسيدا لإضراب الاسرى عن الطعام في سجون الاحتلال.
يشار إلى أن الاسرى الفلسطينيين، قد بدأوا معركة الكرامة 2 بالاضراب المفتوح عن الطعام في كافة سجون الاحتلال، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الحركة الاسيرة وادارة سجون الاحتلال، في تلبية مطالب الاسرى.
نظم قادة الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مشاهد تمثيلية، في مدينة غزة، تجسيدا لإضراب الاسرى عن الطعام في سجون الاحتلال.
يشار إلى أن الاسرى الفلسطينيين، قد بدأوا معركة الكرامة 2 بالاضراب المفتوح عن الطعام في كافة سجون الاحتلال، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الحركة الاسيرة وادارة سجون الاحتلال، في تلبية مطالب الاسرى.
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