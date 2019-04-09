قتلى وجرحى بهجوم تفجيري بسوق وسط سيناء.. و"ولاية سيناء" تتبنى

رام الله - دنيا الوطنقُتل عدد من أفراد الشرطة المصرية ومدنيون وأصيب آخرون، إثر انفجار في السوق التجاري بمدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء.وتبنت جماعة ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم الدولة، الهجوم التفجيري الذي وقع في السوق التجاري بمدينة الشيخ زويد شمالي سيناء، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وأوضح شهود عيان ومصدر أمني، أن شخصاً يرتدي حزاماً ناسفاً استهدف قوات الشرطة المتمركزة لتأمين السوق، الذي ينعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع.وأضافت المصادر، أن هناك قتلى ومصابين، لم يتم حصر عددهم بعد، فيما كثفت قوات التأمين من وجودها على مداخل ومخارج السوق، ولم تصدر الشرطة المصرية بياناً رسمياً بالواقعة حتى الآن.