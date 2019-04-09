قيادي بـ "حماس": المساس بالأسرى لعب بالنار وسيفتح على "العدو أبواب جهنم"

قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري: إن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يتعلق بقضية الأسرى، مشيراً إلى أن "قضية الأسرى على رأس الأولويات، ولن تهدأ إلا بتحريرهم جميعاً".



وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة: أن "أي مساس بالأسرى هو لعب بالنار، وسيفتح على العدو أبواب جهنم".





وتابع المصري: "شروط المقاومة هي التي ستترسخ في أي صفقة قادمة، وواهم العدو أنّه قادر على تحريك ملف الأسرى دون أن يدفع الثمن، أو يخضع لإرادة وشروط المقاومة".



وأضاف القيادي في حركة حماس: "كل محاولات العدو الرامية للضغط عبر هذه الإجراءات الإجرامية والقمعية ضد أسرانا بهدف كسر إرادتهم أو محاولة لممارسة الضغط على المقاومة للكشف ما لديها أو تحريك صفقة تبادل محاولات فاشلة، ونحن على ثقة أن المقاومة التي صنعت صفقة وفاء الأحرار، ستصنع أختها رغم أنف الاحتلال".



ووجه المصري تحية لأسرانا البواسل داخل السجون، وهم يرسخون معادلة التحدي، مؤكداً أن "قضيتهم ستبقى في سلم أولوياتنا، وتشكل أم الثواب والقضية الوطنية الجامعة، وشعبهم الفلسطيني بكل قواه ومقاومته ملتف حول قضيتهم".



وتابع:"كل هذه المحاولات التي يفتعلها هذا العدو لن تنال من عزيمة الأسرى وإصرارهم على تحقيق مطالبهم العادلة وكرامتهم الإنسانية، وليس أمام العدو سوى الاستجابة لمطالب الأسرى".

رام الله - دنيا الوطن