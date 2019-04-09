شؤون فلسطينية

قيادي بـ "حماس": المساس بالأسرى لعب بالنار وسيفتح على "العدو أبواب جهنم"

قيادي بـ "حماس": المساس بالأسرى لعب بالنار وسيفتح على "العدو أبواب جهنم"
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري: إن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يتعلق بقضية الأسرى، مشيراً إلى أن "قضية الأسرى على رأس الأولويات، ولن تهدأ إلا بتحريرهم جميعاً".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة: أن "أي مساس بالأسرى هو لعب بالنار، وسيفتح على العدو أبواب جهنم".

وتابع المصري: "شروط المقاومة هي التي ستترسخ في أي صفقة قادمة، وواهم العدو أنّه قادر على تحريك ملف الأسرى دون أن يدفع الثمن، أو يخضع لإرادة وشروط المقاومة".

وأضاف القيادي في حركة حماس: "كل محاولات العدو الرامية للضغط عبر هذه الإجراءات الإجرامية والقمعية ضد أسرانا بهدف كسر إرادتهم أو محاولة لممارسة الضغط على المقاومة للكشف ما لديها أو تحريك صفقة تبادل محاولات فاشلة، ونحن على ثقة أن المقاومة التي صنعت صفقة وفاء الأحرار، ستصنع أختها رغم أنف الاحتلال".

ووجه المصري تحية لأسرانا البواسل داخل السجون، وهم يرسخون معادلة التحدي، مؤكداً أن "قضيتهم ستبقى في سلم أولوياتنا، وتشكل أم الثواب والقضية الوطنية الجامعة، وشعبهم الفلسطيني بكل قواه ومقاومته ملتف حول قضيتهم".

وتابع:"كل هذه المحاولات التي يفتعلها هذا العدو لن تنال من عزيمة الأسرى وإصرارهم على تحقيق مطالبهم العادلة وكرامتهم الإنسانية، وليس أمام العدو سوى الاستجابة لمطالب الأسرى".

أخبار ذات صلة

شاهد: مشاهد تمثيلية لقادة الفصائل بغزة تجسيدا لاضراب الاسرى عن الطعام

شاهد: مشاهد تمثيلية لقادة الفصائل بغزة تجسيدا لاضراب الاسرى عن الطعام

الرئيس عباس: نأمل من الاسرائيليين أن يسيروا بالطريق العادل للوصول الى سلام

الرئيس عباس: نأمل من الاسرائيليين أن يسيروا بالطريق العادل للوصول الى سلام

الكشف عن أسماء الوزراء بالحكومة المقبلة واستحداث وزارة جديدة للشباب

الكشف عن أسماء الوزراء بالحكومة المقبلة واستحداث وزارة جديدة للشباب

خريشة لكبار موظفي السلطة: ألم تصفقوا للحمد لله رئيساً للوزراء وتشيطنوه لاحقاً؟

خريشة لكبار موظفي السلطة: ألم تصفقوا للحمد لله رئيساً للوزراء وتشيطنوه لاحقاً؟

رغم الأجواء الدافئة.. انخفاض على درجات الحرارة مع ساعات المساء والليل

رغم الأجواء الدافئة.. انخفاض على درجات الحرارة مع ساعات المساء والليل

تقديراً لمشتركيها الحاليين..&#34;حضارة&#34; تطلق حملة رفع السرعات إلى 30 ميغا مجـاناً

تقديراً لمشتركيها الحاليين.."حضارة" تطلق حملة رفع السرعات إلى 30 ميغا مجـاناً

إدارة السجون تُعزز إجراءات عزل مروان البرغوثي

إدارة السجون تُعزز إجراءات عزل مروان البرغوثي

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين عبروا السياج الحدودي من شمال قطاع غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين عبروا السياج الحدودي من شمال قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

رغم الأجواء الدافئة.. انخفاض على درجات الحرارة مع ساعات المساء والليل

رغم الأجواء الدافئة.. انخفاض على درجات الحرارة مع ساعات المساء والليل

تقديراً لمشتركيها الحاليين..&#34;حضارة&#34; تطلق حملة رفع السرعات إلى 30 ميغا مجـاناً

تقديراً لمشتركيها الحاليين.."حضارة" تطلق حملة رفع السرعات إلى 30 ميغا مجـاناً

إدارة السجون تُعزز إجراءات عزل مروان البرغوثي

إدارة السجون تُعزز إجراءات عزل مروان البرغوثي

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين عبروا السياج الحدودي من شمال قطاع غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين عبروا السياج الحدودي من شمال قطاع غزة

المقاومة تُسيطر على طائرة &#34;كوادكابتر&#34; إسرائيلية جنوب قطاع غزة

المقاومة تُسيطر على طائرة "كوادكابتر" إسرائيلية جنوب قطاع غزة

جامعة بيرزيت وصندوق الاستثمار يوقعان اتفاقية لطرح مساق أكاديمي جديد بالصحافة الاقتصادية

جامعة بيرزيت وصندوق الاستثمار يوقعان اتفاقية لطرح مساق أكاديمي جديد بالصحافة الاقتصادية

للمرة الثانية.. استدعاء عبود أبو صبيح وياسر نجيب من القدس للتحقيق

للمرة الثانية.. استدعاء عبود أبو صبيح وياسر نجيب من القدس للتحقيق

وزير الصحة يبحث مع السفير القبرصي التعاون الصحي المشترك

وزير الصحة يبحث مع السفير القبرصي التعاون الصحي المشترك

منوعات

حقيقة وفاة مقدم برنامج &#34;خواطر&#34;

حقيقة وفاة مقدم برنامج "خواطر"

شاهد عيان في قضية الفنانة &#34;زينة&#34; يؤكد ضربها لطفلة

شاهد عيان في قضية الفنانة "زينة" يؤكد ضربها لطفلة

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على &#34;دواعش الفن&#34;

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على "دواعش الفن"

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على &#34;الموتوسيكل&#34;

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على "الموتوسيكل"

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ &#34;مي عزالدين&#34;؟

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ "مي عزالدين"؟

عربي

الحكومة اليمنية تُحذر من خطورة تجنيد الحوثيين للأطفال

الحكومة اليمنية تُحذر من خطورة تجنيد الحوثيين للأطفال

البرلمان الجزائري يُعيّن رئيس البرلمان رئيساً انتقالياً لـ 90 يوماً

البرلمان الجزائري يُعيّن رئيس البرلمان رئيساً انتقالياً لـ 90 يوماً

الجزائريون يتظاهرون بالتزامن مع جلسة البرلمان

الجزائريون يتظاهرون بالتزامن مع جلسة البرلمان

بعد 4 أيام من القتال.. قوات حفتر تتراجع جنوب طرابلس

بعد 4 أيام من القتال.. قوات حفتر تتراجع جنوب طرابلس