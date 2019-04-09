ليبرمان عن نتنياهو: مرر 40 مليون دولار لحماس وأضعف الأحزاب اليمينية

رام الله - دنيا الوطن

هاجم زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال إدلائه بصوته في انتخابات (كنيست) الإسرائيلية.





وقال ليبرمان، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية،: إن نتنياهو الذي تعهد بالفعل بتمرير مبلغ 40 مليون دولار لحركة حماس، يبذل قصارى جهده لإضعاف الأحزاب اليمينية.







وأضاف ليبرمان: "آمل أن يكون الجمهور قد تعلم الدرس، نريد حكومة أفعال وليس كلمات، نحن بحالة جيدة، وسيسجل يسرائيل بيتينو من 7- 8 مقاعد في الكنيست على الأقل".



يذكر، أن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، قالت: إن 24% من الإسرائيليين، أدلوا بأصواتهم حتى ظهر اليوم، في الانتخابات التي يتنافس عليها 14 حزباً.