دولي

ليبرمان عن نتنياهو: مرر 40 مليون دولار لحماس وأضعف الأحزاب اليمينية

ليبرمان عن نتنياهو: مرر 40 مليون دولار لحماس وأضعف الأحزاب اليمينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال إدلائه بصوته في انتخابات (كنيست) الإسرائيلية.

وقال ليبرمان، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية،: إن نتنياهو الذي تعهد بالفعل بتمرير مبلغ 40 مليون دولار لحركة حماس، يبذل قصارى جهده لإضعاف الأحزاب اليمينية.

وأضاف ليبرمان: "آمل أن يكون الجمهور قد تعلم الدرس، نريد حكومة أفعال وليس كلمات، نحن بحالة جيدة، وسيسجل يسرائيل بيتينو من 7- 8 مقاعد في الكنيست على الأقل".

يذكر، أن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، قالت: إن 24% من الإسرائيليين، أدلوا بأصواتهم حتى ظهر اليوم، في الانتخابات التي يتنافس عليها 14 حزباً.

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