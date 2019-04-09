رغم الأجواء الدافئة.. انخفاض على درجات الحرارة مع ساعات المساء والليل



وأضاف علامي: ستظهر كميات من السحب المنخفضة، وربما يتشكل الضباب هذه الليلة، وفجر يوم غدٍ الأربعاء، وذلك بفعل اقتراب خجول لكتلة هوائية باردة نسبياً من الأراضي التركية، نتأثر بها خلال هذه الليلة، وحتى الخميس على شكل انخفاض على الحرارة مُقارنةً بهذه الأيام.



الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



يوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الثلاثاء: إن هناك انخفاضاً على درجات الحرارة مع ساعات المساء والليل، رغم الأجواء الدافئة نهار اليوم.