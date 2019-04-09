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شؤون فلسطينية

تقديراً لمشتركيها الحاليين.."حضارة" تطلق حملة رفع السرعات إلى 30 ميغا مجـاناً

تقديراً لمشتركيها الحاليين.."حضارة" تطلق حملة رفع السرعات إلى 30 ميغا مجـاناً
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي، إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن إطلاق حملة رفع السرعات مجاناً لمشتركيها الحاليين، بعنوان "حضارة أسرع "، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة باقات الإنترنت الجديدة "حضارة سبيد" التي تم تطويرها بعد خطط ودراسات رصدت حاجة الجمهور في السوق الفلسطيني، حيث تزداد الحاجة إلى سرعات عالية كل عام  وخاصة مع اقتراب فترة شهر رمضان المبارك، وما يصحبه من متابعة كبيرة للبرامج التلفزيونية عبر الإنترنت.

وأوضحت "حضارة" أن إطلاق الحملة الجديدة وما تقدمه من مميزات، جاء تقديراً من الشركة لمشتركيها، وخلق تجربة انترنت مميزة ومواكبة للسرعات العالية، حيث أن مشتركي "حضارة " يعتبرون دائماً في مقدمة أولويات الشركة .

وصرح مدير دائرة التسويق في شركة "حضارة" السيد يوسف الخطيب، أن حملة "حضارة أسرع" هي حملة مختلفة ومميزة عن باقي حملات الإنترنت، فالهدف الأساسي منها هو تقديم سرعات تلبي تطلعات واحتياجات المشتركين الذين نسعى دائماً لرضاهم، بالإضافة إلى مواكبة العالم الرقمي السريع الذي أصبح حاجة حقيقية للعديد من مختلف الفئات العمرية، ومن هذا المنطلق رفعت "حضارة" سرعة الإنترنت إلى "30 ميغا" كونها تتيح للمشتركين أفضل استخدام للإنترنت من حيث الاستمتاع بألعاب النت ومتابعة الفيديوهات بجودة عالية وخصوصاً بعد زيادة عدد المستخدمين للإنترنت في المنزل. 

وفيما يخص السعر، فإن الحملة تُقدم عرض رفع السرعات مجاناً ولمدة 4 أشهر تبدأ من تاريخ إطلاق الحملة 9/4/2019، و بعد انتهاء دورة الفاتورة، يحصل المشترك على أسعار ثابتة ومميزة جداً.

من الجدير ذكره، أننا في عصر السرعة الذي أصبحت فيه سرعة الإنترنت العالية حاجة فعليه لكل مستخدم، وعليه تسعى شركة حضارة، وباستمرار لتقديم  خدمة إنترنت تمتاز بالاستقرار والجودة العالية إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفني والخدمات المنزلية والتجارية على أعلى المستويات العالمية، ولكافة المشتركين الفلسطينيين.

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