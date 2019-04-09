المقاومة تُسيطر على طائرة "كوادكابتر" إسرائيلية جنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام محلية، ظهر اليوم الثلاثاء، أن المقاومة الفلسطينية، سيطرت على طائرة إسرائيلية من نوع "كوادكابتر".وقالت المصادر: إنه تم السيطرة على طائرة "كوادكابتر"، مقابل البرج الأحمر شرق رفح جنوب قطاع غزة.يتبع..