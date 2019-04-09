المقاومة تُسيطر على طائرة "كوادكابتر" إسرائيلية جنوب قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام محلية، ظهر اليوم الثلاثاء، أن المقاومة الفلسطينية، سيطرت على طائرة إسرائيلية من نوع "كوادكابتر".
وقالت المصادر: إنه تم السيطرة على طائرة "كوادكابتر"، مقابل البرج الأحمر شرق رفح جنوب قطاع غزة.
يتبع..
أكدت وسائل إعلام محلية، ظهر اليوم الثلاثاء، أن المقاومة الفلسطينية، سيطرت على طائرة إسرائيلية من نوع "كوادكابتر".
وقالت المصادر: إنه تم السيطرة على طائرة "كوادكابتر"، مقابل البرج الأحمر شرق رفح جنوب قطاع غزة.
يتبع..
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