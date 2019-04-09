الحمد الله يوعز باتخاذ المقتضى القانوني بحق من يُطلق النار بالمناسبات





وقال على الجميع و كل في موقعه أن يتحلى بالمسؤولية العشائرية والتنظيمية والأمنية بالمبادرة لوقف انتشار هذه الظاهرة السلبية عن طريق تنفيذ ما يتفق عليه من خطوات رادعة، والتحرك بشكل جاد وحقيقي تجاه الواجب الوطني والمصلحة العليا، وصولاً إلى تغيير هذه العادات السلبية في إطار تعزيز الأمن والسلوك الصحيح.



هذا وتهيب وزارة الداخلية بكافة الإخوة المواطنين لنبذ تلك الأفعال غير المسؤولة والمهددة لحياة الآخرين، والإبلاغ عن مثل هذه الأفعال فوراً، مؤكدة أنها لن تتهاون مطلقاً مع كل من يقدم على مثل تلك الأفعال أيا كان، وستتخذ بحقهم كافة الإجراءات القانونية والإدارية.



رام الله - دنيا الوطنطلب رئيس حكومة تسيير الأعمال، وزير الداخلية د. رامي الحمد الله، من مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، الفريق الحاج إسماعيل جبر، بالإيعاز لكافة المحافظين في دولة فلسطين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة بمتابعة حالات إطلاق النار العشوائي في العديد من محافظات الوطن.وأكد الحمد الله في رسالته الموجهة لجبر على ضرورة "اتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من يثبت تورطه في عمليات إطلاق النار كائناً من كان، وفي جميع المحافظات".ومن جانبه، شدد الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، عميد د. غسان نمر على ضرورة التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة؛ لمنع استخدام السلاح في المناسبات للتعبير عن الابتهاج، مشيراً إلى العديد من الحوادث التي وقعت جراء هذا السلوك، مما أدى إلى وقوع حالات وفاة وإصابات.