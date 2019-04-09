عاجل

  • الشرطة الجزائرية تطلق قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين احتجاجا على تعيين بن صالح

عربي

الحكومة اليمنية تُحذر من خطورة تجنيد الحوثيين للأطفال

الحكومة اليمنية تُحذر من خطورة تجنيد الحوثيين للأطفال
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير الإعلام، معمر بن مطهر الإرياني، من خطورة تجنيد جماعة الحوثي للأطفال اليمنيين، مؤكداً أن الحوثي قام خلال الفترة الماضية بتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال، وزج بهم في جبهات القتال.

وأوضح الإرياني، أن ذلك، مثّل مخالفة واضحة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات حماية الأطفال، داعيًا للتدخل من أجل وضع حد لهذه الممارسات بحق الطفولة.

وقال: إن جماعة الحوثي، تعمل على تجنيد أكثر من خمسين ألف طفل، مستغلةً الأوضاع الاقتصادية لأسرهم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي تسببت بها منذ بدء الأزمة اليمنية، في العام 2011، الأمر الذي ينذر بكارثة مستقبلية حقيقية، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

شاهد: دبابات الجيش السوداني تتصدى لقوة أمنية حاولت فض اعتصام الخرطوم

شاهد: دبابات الجيش السوداني تتصدى لقوة أمنية حاولت فض اعتصام الخرطوم

البرلمان الجزائري يُعيّن رئيس البرلمان رئيساً انتقالياً لـ 90 يوماً

البرلمان الجزائري يُعيّن رئيس البرلمان رئيساً انتقالياً لـ 90 يوماً

الجزائريون يتظاهرون بالتزامن مع جلسة البرلمان

الجزائريون يتظاهرون بالتزامن مع جلسة البرلمان

بعد 4 أيام من القتال.. قوات حفتر تتراجع جنوب طرابلس

بعد 4 أيام من القتال.. قوات حفتر تتراجع جنوب طرابلس

الجيش السوداني مُتمسك بالبشير

الجيش السوداني مُتمسك بالبشير

شاهد: لقطات نادرة من مجزرة بحر البقر.. حين قصفت إسرائيل مدرسة أطفال بمصر

شاهد: لقطات نادرة من مجزرة بحر البقر.. حين قصفت إسرائيل مدرسة أطفال بمصر

حفيدة صدام حسين تكشف أسرارا جديدة عن جدها وقصي وعدي و&#34;حكم العشيرة&#34;

حفيدة صدام حسين تكشف أسرارا جديدة عن جدها وقصي وعدي و"حكم العشيرة"

ملايين خبأها قبل وفاته.. العثور على كنز القذافي المفقود

ملايين خبأها قبل وفاته.. العثور على كنز القذافي المفقود

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

تقديراً لمشتركيها الحاليين..&#34;حضارة&#34; تطلق حملة رفع السرعات إلى 30 ميغا مجـاناً

تقديراً لمشتركيها الحاليين.."حضارة" تطلق حملة رفع السرعات إلى 30 ميغا مجـاناً

إدارة السجون تُعزز إجراءات عزل مروان البرغوثي

إدارة السجون تُعزز إجراءات عزل مروان البرغوثي

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين عبروا السياج الحدودي من شمال قطاع غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين عبروا السياج الحدودي من شمال قطاع غزة

جامعة بيرزيت وصندوق الاستثمار يوقعان اتفاقية لطرح مساق أكاديمي جديد بالصحافة الاقتصادية

جامعة بيرزيت وصندوق الاستثمار يوقعان اتفاقية لطرح مساق أكاديمي جديد بالصحافة الاقتصادية

الحمد الله يوعز باتخاذ المقتضى القانوني بحق من يُطلق النار بالمناسبات

الحمد الله يوعز باتخاذ المقتضى القانوني بحق من يُطلق النار بالمناسبات

للمرة الثانية.. استدعاء عبود أبو صبيح وياسر نجيب من القدس للتحقيق

للمرة الثانية.. استدعاء عبود أبو صبيح وياسر نجيب من القدس للتحقيق

وزير الصحة يبحث مع السفير القبرصي التعاون الصحي المشترك

وزير الصحة يبحث مع السفير القبرصي التعاون الصحي المشترك

مجموعة الاتصالات تدعم قرية العقبة لتمويل شراء أجهزة طبية

مجموعة الاتصالات تدعم قرية العقبة لتمويل شراء أجهزة طبية

منوعات

حقيقة وفاة مقدم برنامج &#34;خواطر&#34;

حقيقة وفاة مقدم برنامج "خواطر"

شاهد عيان في قضية الفنانة &#34;زينة&#34; يؤكد ضربها لطفلة

شاهد عيان في قضية الفنانة "زينة" يؤكد ضربها لطفلة

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على &#34;دواعش الفن&#34;

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على "دواعش الفن"

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على &#34;الموتوسيكل&#34;

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على "الموتوسيكل"

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ &#34;مي عزالدين&#34;؟

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ "مي عزالدين"؟

عربي

الحكومة اليمنية تُحذر من خطورة تجنيد الحوثيين للأطفال

الحكومة اليمنية تُحذر من خطورة تجنيد الحوثيين للأطفال

الجزائريون يتظاهرون بالتزامن مع جلسة البرلمان

الجزائريون يتظاهرون بالتزامن مع جلسة البرلمان

بعد 4 أيام من القتال.. قوات حفتر تتراجع جنوب طرابلس

بعد 4 أيام من القتال.. قوات حفتر تتراجع جنوب طرابلس

الجيش السوداني مُتمسك بالبشير

الجيش السوداني مُتمسك بالبشير