الحكومة اليمنية تُحذر من خطورة تجنيد الحوثيين للأطفال

رام الله - دنيا الوطنحذر وزير الإعلام، معمر بن مطهر الإرياني، من خطورة تجنيد جماعة الحوثي للأطفال اليمنيين، مؤكداً أن الحوثي قام خلال الفترة الماضية بتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال، وزج بهم في جبهات القتال.وأوضح الإرياني، أن ذلك، مثّل مخالفة واضحة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات حماية الأطفال، داعيًا للتدخل من أجل وضع حد لهذه الممارسات بحق الطفولة.وقال: إن جماعة الحوثي، تعمل على تجنيد أكثر من خمسين ألف طفل، مستغلةً الأوضاع الاقتصادية لأسرهم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي تسببت بها منذ بدء الأزمة اليمنية، في العام 2011، الأمر الذي ينذر بكارثة مستقبلية حقيقية، وفق تعبيره.