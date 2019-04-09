للمرة الثانية.. استدعاء عبود أبو صبيح وياسر نجيب من القدس للتحقيق

رام الله - دنيا الوطناستدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الشابين عبود أبو صبيح، وياسر نجيب من سكان القدس القديمة للتحقيق معهما مرة ثانية، خلال أقل من 24 ساعة، بعد تقديم عضو الكنيست "أوري حزان" شكوى ضدهما.وكان عضو الكنيست حزان، مارس يوم أمس عربدته في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وهو يرفع علم الاحتلال ويهتف بـ"الموت للفلسطينيين" ويسب ويشتم المارة وتجار المنطقة؛ ما دفع عدداً من الشبان المقدسيين لتلقينه درساً، وحصلت اشتباكات بالأيدي، انضمت لها عناصر من قوات ما يسمى بـ"حرس الحدود" واعتقلت ثلاثة شبان من بينهم الشابان أبو صبيح ونجيب، وتم التحقيق معهما قبل إطلاق سراحهما في وقت لاحق.