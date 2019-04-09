وزير الصحة يبحث مع السفير القبرصي التعاون الصحي المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الصحة، د. جواد عواد، اليوم، مع سفير دولة قبرص المعتمد لدى دولة فلسطين، سافاس فلادمير، أفاق التعاون الصحي والدوائي، وتدريب الكوادر الطبية.جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الوزير عواد مع السفير فلاديمير، بحضور وكيل الوزارة د. أسعد الرملاوي في مقر الوزارة برام الله.واستعرض وزير الصحة الوضع الصحي في فلسطين، وما طرأ عليه من تطور وتقدم ملحوظ، خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتوفر الأدوية وتوطين الخدمات الصحية.من جانبه، أعرب السفير القبرصي عن رغبة بلاده في العمل على تعزيز التعاون بين الجانبين، مشيداً بالقطاع الصحي الفلسطيني والكوادر الطبية الفلسطينية.