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شاهد: دبابات الجيش السوداني تتصدى لقوة أمنية حاولت فض اعتصام الخرطوم

شاهد: دبابات الجيش السوداني تتصدى لقوة أمنية حاولت فض اعتصام الخرطوم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (الجزيرة) القطرية، بأن عدداً من أفراد الجيش السوداني والمتظاهرين المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، أصيبوا فجر اليوم، حينما حاولت قوة أمنية فض اعتصامهم، المطالب بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.

وأظهر مقطع فيديو، دبابات الجيش السوداني، وهي تتصدى لقوة أمنية، حاولت فض اعتصام الخرطوم.

وقالت الجزيرة: إن محيط الاعتصام، شهد بالإضافة لإطلاق وابل من الرصاص الحي، إطلاق قنابل الغاز المدمع والقنابل الصوتية، مشيراً إلى مشاركة ملثمين مجهولين في محاولة فض الاعتصام.

ونُقل عن شهود عيان، أن الجيش سمح بدخول المتظاهرين إلى مقر قيادة الجيش لحمايتهم، مشيرين إلى أن الجيش، يحاول ضبط الوضع بعد عمليات إطلاق النار.

وقال تجمع المهنيين: إن قوات أمنية، فشلت في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، مضيفاً في بيان على صفحته في (فيسبوك) أن هذه القوات، أطلقت زخات من الرصاص، ومئات قنابل الغاز على المتظاهرين.

والليلة الماضية، ارتفع عدد المعتصمين، إثر توافد حشود من المحتجين من أحياء الخرطوم المختلفة، عبر الجسور المؤدية إلى مكان الاعتصام.


 



 

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