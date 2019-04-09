شؤون فلسطينية

150 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال الربع الأول من 2019

150 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال الربع الأول من 2019
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة دعم الصحفيين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمادت في انتهاكاتها بحق الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية، ويظهر ذلك جلياً من خلال تصاعد الانتهاكات بحق  الصحفيين الفلسطينيين.

وأظهرت لجنة دعم الصحفيين، في تقريرٍ أصدرته  خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، عدد الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، والتي بلغت (150) انتهاكاً.

ووثق التقرير تنوع الانتهاكات، والتي تمثلت في إصابة واستهداف أكثر من (66) صحفياً، كان من ضمنهم استهداف وإصابة (43)  صحفياً من قطاع غزة خلال تغطيتهم فعاليات مسيرة العودة السلمية، وتنوعت الإصابات في استهداف 10 صحفيين بالرصاص الحي والمتفجر وشظايا الرصاص، فيما أصيب أكثر من 23 إصابة بقنبلة غاز مباشرة، أدت الى حروق وجروح وكسور، عدا عن إصابة 6 صحفيين بالاختناق والإغماء وتسمم بالغاز السام، واستهداف آخرين 4 بالرصاص المغلف بالمطاط، ومن ضمن مجمل الإصابات 4 صحفيات.

وبشأن الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء، رصدت اللجنة (16) حالة منذ بداية العام الحالي، فيما جدد الاحتلال (6) حالات أمر اعتقال وتمديد حكم من بينهم الكاتبة الصحافية لمى خاطر، في حين وصل عدد حالات المنع من التغطية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى (17) حالة، تخللها عدد (2) من التهديد والتحريض.

وسجلت اللجنة (8) حالات اقتحام ومداهمة لمنازل الصحفيين، تخللها مصادرة  أكثر من (4) حالات من المعدات والملفات والأجهزة الخاصة بالعمل الصحفي، كما فرضت وأجبرت قوات الاحتلال عدد (7) من الصحفيين على دفع غرامة مالية، عدا عن استخدام أسلوب الإهانة والمضايقات داخل سجون الاحتلال.

وبينت أن الاحتلال لم يكتف باستهداف الجسم الصحفي نفسه بل استخدم أسلوب الضغط و التحريض بالاتفاق مع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قامت بإغلاق وحظر وحذف ما يقارب (24) حساباً وموقعاً وصفحة لصحفيين وإعلاميين، وذلك استمراراً  لسياستها في محاربة المحتوى الفلسطيني.

وأشارت اللجنة، إلى أن هنالك انتهاكات صارخة  تمارس بحق الأسرى الصحفيين، ينتهجها الاحتلال كسياسة تمديد الاعتقال الاداري للصحفيين مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام غير المنطقية ولا الشرعية في المحاكم العسكرية، وتوقيفهم في سجون الاحتلال بانتظار محاكمتهم، إلى جانب تعمد الاهمال الطبي بحق المرضى منهم، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم مثل الصحفي الأسير مصطفى الخاروف والذي صدر مؤخراً  قراراً من قبل محكمة الاحتلال برفض لم الشمل مع زوجته بعد ادعائها بوجود مواد امنية سرية ضد الخاروف، ومددت المحكمة الامر الاحترازي الذي يمنع ترحيله عن مدينة القدس حتى 5 أيار/ مايو 2019 و سيبقى مصطفى رهن الاعتقال حتى هذا التاريخ.

وتأتي هذه الاعتقالات، وفقاً للجنة، ضمن النهج الهادف لطمس معالم الحقيقة، وتكميم الأفواه وتشويش الصوت والصورة بهدف حجب الحقيقة والمعلومة الصادقة عما يدور من انتهاكات "إسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 21 صحفياً وناشطاً وإعلامياً فلسطينياً معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

كما استنكرت إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على ملاحقة نشطاء الفيسبوك والمحتوى الفلسطيني والزج بهذا العدد الكبير منهم في السجون جراء ما يكتبونه من أراء، منوهةً إلى أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، كذلك كفلت المادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على الحق نفسه.

ودعت، المجتمع الدولي لضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وإلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال.

أخبار ذات صلة

الخارجية: الاستيطان لن ينشئ واقعاً سياسياً

الخارجية: الاستيطان لن ينشئ واقعاً سياسياً

سلطات الاحتلال تمنع سفر تسعة مواطنين من (معبر الكرامة)

سلطات الاحتلال تمنع سفر تسعة مواطنين من (معبر الكرامة)

رصد بُقع شمسية من جامعة الأقصى بغزة

رصد بُقع شمسية من جامعة الأقصى بغزة

غزة: قرار سياسي بعدم إرسال الأدوية الطبية للقطاع.. رام الله: الشركات أوقفت التوريد

غزة: قرار سياسي بعدم إرسال الأدوية الطبية للقطاع.. رام الله: الشركات أوقفت التوريد

الديمقراطية: تدعو القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية لاستنفار جهودها دفاعاً عن الأسرى

الديمقراطية: تدعو القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية لاستنفار جهودها دفاعاً عن الأسرى

هيئة الأسرى: دفعات متتالية من الأسرى ستدخل للإضراب خلال أيام

هيئة الأسرى: دفعات متتالية من الأسرى ستدخل للإضراب خلال أيام

الأعرج: عدم تناول الأسرى للماء يجعل إضرابهم أكثر خطورة

الأعرج: عدم تناول الأسرى للماء يجعل إضرابهم أكثر خطورة

قيادي فلسطيني: مصر رفضت ضم جزء من سيناء إلى غزة

قيادي فلسطيني: مصر رفضت ضم جزء من سيناء إلى غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

الخارجية: الاستيطان لن ينشئ واقعاً سياسياً

الخارجية: الاستيطان لن ينشئ واقعاً سياسياً

150 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال الربع الأول من 2019

150 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال الربع الأول من 2019

سلطات الاحتلال تمنع سفر تسعة مواطنين من (معبر الكرامة)

سلطات الاحتلال تمنع سفر تسعة مواطنين من (معبر الكرامة)

رصد بُقع شمسية من جامعة الأقصى بغزة

رصد بُقع شمسية من جامعة الأقصى بغزة

الديمقراطية: تدعو القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية لاستنفار جهودها دفاعاً عن الأسرى

الديمقراطية: تدعو القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية لاستنفار جهودها دفاعاً عن الأسرى

هيئة الأسرى: دفعات متتالية من الأسرى ستدخل للإضراب خلال أيام

هيئة الأسرى: دفعات متتالية من الأسرى ستدخل للإضراب خلال أيام

انتخاب أكاديمي من جامعة الأزهر عضواَ في المجلس العربي للمياه لدورته الخامسة

انتخاب أكاديمي من جامعة الأزهر عضواَ في المجلس العربي للمياه لدورته الخامسة

الحسيني: اقتحاماتها المسجد الأقصى للحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية

الحسيني: اقتحاماتها المسجد الأقصى للحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية

منوعات

حقيقة وفاة مقدم برنامج &#34;خواطر&#34;

حقيقة وفاة مقدم برنامج "خواطر"

شاهد عيان في قضية الفنانة &#34;زينة&#34; يؤكد ضربها لطفلة

شاهد عيان في قضية الفنانة "زينة" يؤكد ضربها لطفلة

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على &#34;دواعش الفن&#34;

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على "دواعش الفن"

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

نجمان تركيان شهيران يحييان حفلاً غنائياً في إسرائيل.. لن تصدقوا كم دُفع لهما

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

أحمد سعد يكشف لأول مرة حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

خبير تجميل يكذب صفية العمري ويكشف سر رسمة عيونها المميزة

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

ياسمين الخطيب تتخلى عن شعرها الجميل.. شاهد مظهرها الجديد

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على &#34;الموتوسيكل&#34;

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على "الموتوسيكل"

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ &#34;مي عزالدين&#34;؟

طلاق أحمد السعدني وزوجته.. هل يرتبط بـ "مي عزالدين"؟

عربي

الجزائريون يتظاهرون بالتزامن مع جلسة البرلمان

الجزائريون يتظاهرون بالتزامن مع جلسة البرلمان

بعد 4 أيام من القتال.. قوات حفتر تتراجع جنوب طرابلس

بعد 4 أيام من القتال.. قوات حفتر تتراجع جنوب طرابلس

الجيش السوداني مُتمسك بالبشير

الجيش السوداني مُتمسك بالبشير

&#34;أمن الدولة السعودية&#34; يعلن مقتل مطلوبين وإصابة بحرينية بعملية في القطيف

"أمن الدولة السعودية" يعلن مقتل مطلوبين وإصابة بحرينية بعملية في القطيف