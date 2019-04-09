البرلمان الجزائري يُعيّن رئيس البرلمان رئيساً انتقالياً لـ 90 يوماً

رام الله - دنيا الوطنأعلن البرلمان الجزائري رسمياً، شغور منصب الرئيس، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وبذلك يتسلم رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح، مهام المنصب لمدة 90 يوماً، وذلك طبقاً للدستور.وتعهد بوتفليقة، لدى تقديمه استقالته الأسبوع الماضي، بإجراء انتخابات خلال 90 يوماً في إطار تحول قال إنه سيكون بداية مرحلة جديدة.وبموجب الدستور الجزائري، سيدير بن صالح البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة، وقال للبرلمان: إنه يتعين العمل على تمكين الشعب الجزائري من انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن.