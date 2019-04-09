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شؤون فلسطينية

قيادي فتحاوي: الإعلان عن حكومة اشتية مطلع الأسبوع المقبل وبنك الأسماء جاهز

قيادي فتحاوي: الإعلان عن حكومة اشتية مطلع الأسبوع المقبل وبنك الأسماء جاهز
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
كشف قيادي فتحاوي، آخر المستجدات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، والتي تنتهي مهلتها منتصف الشهر الجاري.

وقال القيادي الفتحاوي، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، لـ "دنيا الوطن"، إنه حتى الآن لم يُحسم ملف الحكومة، ولم يتم الانتهاء من التشكيلة الوزارية المقبلة، نافياً الإعلان عن الحكومة المقبلة بعد غد الخميس.

وأوضح القيادي، أنه حتى اللحظة، يتم تجهيز قائمة الوزارة، وأن المسألة تحتاج لعدة أيام أخرى، مرجحاً أن يتم الإعلان عن حكومة اشتية مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف القيادي الفتحاوي: "لا يوجد أي عقبات في مشاورات تشكيل الحكومة التي ستضم خمسة فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب حركة فتح"، لافتاً إلى أن بنك الأسماء للوزراء الجدد أصبح جاهزاً.

وتابع: "لم يتم حسم الأسماء بشكل نهائي، والحكومة سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أن كل ما يجري تداوله حول تشكيل الحكومة عار عن الصحة.

يذكر، أن الرئيس محمود عباس، كلف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، بتشكيل الحكومة المقبلة، حيث باشر اشتية بمشاورات مع فصائل منظمة التحرير لتشكيلها.

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